GAÜ Müzik Öğretmenliği Genel Yetenek Sınavı 20 Eylül Cuma günü gerçekleşecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Bünyesinde eğitim veren Müzik Öğretmenliği Bölümü Özel Yetenek Sınavı 20 Eylül 2019 Cuma günü gerçekleşecek.

Yetenek sınavıyla ilgili GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünden yapılan açıklamada, yetenek sınavının ölçme ve değerlendirme olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılacağı belirtilirken, enstrüman sınavının ayrı olarak hesaplanacağı ve 100 tam puan üzerinden değerlendirileceği ifade edildi.

Müzik konusunda kendilerini dünya profesyonelleri arasında görmek isteyen üniversite adaylarının, GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Giriş Sınavı`na katılmaya davet edilen açıklamada, kişilerin profesyonel müzik eğitimi alarak, dünya çapında müzisyenler olabileceği ifade edildi.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün TYT ile öğrenci aldığı bildirilen açıklamada, bölüme Türkiye yada KKTC’den başvuru yapacak adaylar için 20 Eylül 2019 Cuma günü, GAÜ Girne Kampüsünde yetenek sınavının yapılacağı vurgulandı. Sınavda başarı gösteren öğrencilerin, GAÜ Müzik Öğretmenliği bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanacakları belirtilen açıklamada, yetenek Giriş Sınavı’na katılmak isteyen adayların, https://education.gau.edu.tr/muzik_ogretmenligi_bolumu.html adresinden “Yetenek Giriş Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak, kayit@gau.edu.tr adresine iletmeleri gerektiği belirtildi.

GAÜ Müzik Öğretmenliği Yetenek Sınavı şartları ve detayları şu şekildedir;

Yetenek sınavında ölçme ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktir. Ancak enstrüman sınavı ayrı olarak hesaplanacak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:



GAÜ Yetenek giriş sınavına başvuran adaylar, Yeni Lisans öğrencisi ve Yatay Geçiş Lisans öğrencisi olarak iki ayrı sınav düzeyinde değerlendirilecektir.

Buna göre adaylardan:

1- Teker teker verilecek olan 5 ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

3- Ayni anda çalınacak olan 4 adet 3 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

4- Ayni anda çalınacak olan 3 adet 4 sesli akorun “na” hecesi ile ayrı ayrı tekrarlanması istenir. (12 puan)

5- Çalınacak olan tonal veya makamsal bir ezginin “na” hecesi ile tekrarlanması istenir. (5 puan)

6- Çalınacak olan bir ritimsel pasajın “el çırparak” tekrarlanması istenir. (5 puan)

7- Verilecek olan 8 ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması istenir. (11 puan)

8- Adaylar tarafından önceden seçilmiş olan herhangi bir şarkının, türkünün ya da marşın söylenmesi, adayların sesini kullanabilme becerisini, ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliliğini ve ayrıca tonal duygusunu göstermesi istenir. (10 puan)

9- Dikte: Modal ya da Tonal dizilerde 8 ölçülük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. (NOT: Dikte sınavları toplu halde yapılır.) (30 puan)

Enstrüman Yeteneği: Adayların birseysel enstrümanındaki düzeyini belirlemek için farklı dönemlere ait (Barok, Klasik etc.,) 3-5 dakika arasında iki ayrı eser çalması istenir. (100 puan)

Yetenek sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile adayın başarı puanı hesaplanır. Hesaplanan genel puanlamaya göre adaylar sıralanır ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısına göre Yetenek Giriş sınavında başarı gösteren adaylar Girne Amerikan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümüne kayıt yaptırmaya hak kazanır.

Ayrıca, gerçekleştirilecek olan yetenek sınavları ile ilgili detaylı bilgiye; GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi, Girne Kampüsü, 0392 650 2000 numaralı telefon ve kayit@gau.edu.tr e-mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.