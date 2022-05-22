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GAÜ, Moderna ve Johnson and Johnson yetkililerini bünyesinde ağırlayacak

22 Mayıs 2022 Pazar 23:51
GAÜ, Moderna ve Johnson and Johnson yetkililerini bünyesinde ağırlayacak

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 'Farmasötik ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Kalite Kontrolün Önemi' konulu düzenleyeceği seminer öncesi bir takım ziyaretlerde bulundu.

GAÜ Rektör Prof. Dr. Ali Haydar, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu ve GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ‘ı ziyaret ederek düzenlenecek seminer ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

26 Mayıs’ta 10:00-12:00 saatleri arasında GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 'Farmasötik ve Tıbbi Cihaz Alanlarında Kalite Kontrolün Önemi' konulu seminere ASP Sterilizasyon, Kalite Kontrol Laboratuvar Sorumlusu Fadime Hoşoğlu Leahy ve İsviçre’den Moderna Kalite Kontrol Direktörü Aslı Yazıcı Bischof katılım gösterecek.

İsviçre'den Moderna ve Johson and Johnson firmalarının kalite kontrol direktörleri seminer kapsamında, hem firmalarındaki işleyiş düzeni ve kalite kontrol yönetimi ile ilgili konuşacak, hem de potansiyel araştırma iş birlikleri hakkında bir dizi toplantı yapacak.

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