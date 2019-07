GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basın ve Yayın Yüksek Lisans öğrencisi ve Voice Of The Island Genel Yayın Yönetmeni Tünay Mertekci, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin (KTGB) geleneksel "Medya Başarı ve Teşvik Ödülleri" ile "Hizmet Onur Ödülleri" 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü"nün sahibi oldu.

Kıbrıs'ta bir 'Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete' Saded'in 130'uncu yıldönümü dolayısıyla her yıl 11 Temmuz'da KTGB tarafından verilen Medya Teşvik ve Başarı Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. GAÜ Basın ve Yayın Yüksek Lisans öğrencisi ve Voice Of The Island Genel Yayın Yönetmeni Tünay Mertekci, "Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü"nün sahibi oldu. Mertekci'ye ödülü, Başbakan Ersin Tatar verdi.

Geceye Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in yanında, birçok bakan ve devlet yetkilisi de katılarak konuşma gerçekleştirdi.