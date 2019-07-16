GAÜ masa tenisi takımı, GAÜ’yü İtalya’da temsil ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde 35’inci yılını kutlarken, akademik başarılarının yanında, sporda ki başarısı ile de, dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

14-21 Temmuz tarihleri arasında, İtalya’nın Camerina kentinde düzenlenen, EUSA Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonasına katılmaya hak kazananErkek takımı, şampiyona bünyesinde 20 üniversite arasında boy gösterecek. Yıllardır dünya çapında göstermiş olduğu başarı ile adından sıkça söz ettiren GAÜ Masa Tenisi takımı, şampiyonanın açılış seromonisinde de dikkatleri üzerine çekti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün şunları söyledi;

“14-21 Temmuz tarihleri arasında İtalya’nın Camerino şehrinde düzenlenen EUSA Avrupa Üniversitelerarası Şampiyona’sına katılan GAÜ Masa Tenisi Erkek takımımız, 20 üniversite arasında ülkemizi ve kurumumuzu bugün başlayacak maçlarla temsil edecek. Ayrıca, açılış seromonisinde ilgi odağı olan takımımız, dereceyle dönmek için elinden gelenin en iyisini yapacak.”