banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
258.866
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1445
EURO
6.4543
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
İzinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 8 KİŞİ...
Yine iş kazası: 1 kişi ağır yaralandı
YİNE İŞ KAZASI: 1 KİŞİ...
banner307

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

banner317
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı bir mesaj ile; GAÜ ve bağlı kurumlar ile çalışanlar adına, "hain" girişimi bir kez daha kınadı. Akpınar; ulusal tarihin bu zaman dilimine talihsizce denk düşen bu "hainliğe" gerekli ulusal cevabın, Anavatan ve Türk Coğrafyası'nın her bölgesinde yine tereddütsüz verildiğini de kaydetti.

Kurucu Rektör Serhat Akpınar mesajında şunları vurguladı: “ Şahsım ve kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez hain girişimi bir kez daha kınıyor, lanetliyorum.  Bu gün vesilesiyle; Şer'den hayr'ı anlam dağarcığımıza not düşüyoruz. Ülkelerimizin birliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacaktır. Şehitlerimizi rahmet ile anıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Serhat Akpınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
GAÜ master öğrencisi Mertekçi’ye, ‘Yazılı Basın ve Yeni Medya Alanları, Röportaj Ödülü’
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı
DAÜ ile Rüstem Kitabevi arasında işbirliği protokolü imzalandı
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, Doğu Akdeniz’deki enerji mücadelesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu
Caniklioğlu: ”En büyük amacımız disiplinli,dürüst ve çalışkan öğrenciler yetiştirmek”
Caniklioğlu: ”En büyük amacımız disiplinli,dürüst ve çalışkan öğrenciler yetiştirmek”
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek
Çocuklarda erken matematik becerisi kazandırma yöntemleri
Çocuklarda erken matematik becerisi kazandırma yöntemleri
Gazimağusa'da denetimler hız kesmeden devam ediyor
Gazimağusa'da denetimler hız kesmeden devam ediyor
UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi
UKÜ-Kıbrıs ve Akdeniz Çalışmaları Merkezi ‘Kıbrıs Sorunu’na Kişisel bir Bakış’ konulu seminer düzenledi
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek
GAÜ müzik öğretmenliği KKTC yetenek sınavı 16 Temmuz’da gerçekleşecek

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim