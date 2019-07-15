GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı bir mesaj ile; GAÜ ve bağlı kurumlar ile çalışanlar adına, "hain" girişimi bir kez daha kınadı. Akpınar; ulusal tarihin bu zaman dilimine talihsizce denk düşen bu "hainliğe" gerekli ulusal cevabın, Anavatan ve Türk Coğrafyası'nın her bölgesinde yine tereddütsüz verildiğini de kaydetti.

Kurucu Rektör Serhat Akpınar mesajında şunları vurguladı: “ Şahsım ve kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez hain girişimi bir kez daha kınıyor, lanetliyorum. Bu gün vesilesiyle; Şer'den hayr'ı anlam dağarcığımıza not düşüyoruz. Ülkelerimizin birliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacaktır. Şehitlerimizi rahmet ile anıyorum.”