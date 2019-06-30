GAÜ koleji öğrencileri görkemli bir tören ile mezun oldular

GAÜ Okullar Grubuna bağlı Girne Amerikan Koleji’nin 18. Lise Mezuniyet Töreni, GAÜ Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı, GAÜ Mütevvelli Heyeti Üyesi, GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili, GAÜ Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı, GAÜ Okullar Grubu İdari Koordinatörü, müdürler, öğretmenler, aileler ve öğrencilerin katılımıyla, GAÜ Kongre Merkezi Spectrum Salonu’nda gerçekleşti. Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Girne Amerikan Kolej’i okul müdürü Sermin Mayın’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Spor alanında gösterdikleri üstün başarılarından dolayı, spor özel ödülü, GAÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar tarafından Cemre Piro, Recep Emre Nazik ve Zeynep Süngü’ye verildi. GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Vekili Cemile Esenyel, spor alanında başarılı olan öğrencilere; futsal alanında “Muhsin Gürün, Yüksel Göztaşı, Mechack Khonde Mata, Elit Güner Aydın, Koray Gülçiçek, Zühre Kutlu”; basketbol alanında “Gülşen Dal, İbrahim Cansız ve Zeynep Saymaz”; eskrim alanında “Gülcan Bali, Hüseyin Baran Kılıç, Tanem Özdenya, Berkay Receb, Jan Hüssein Djemal, Mehmet Davrandı, Kaya İzzet , Melisa Karanlık ve Nesil Hacıömer”ve güreşte ise Ali Korkmaz’a ödüllerini takdim etti.

Girne Amerikan Kolej’i müzik grubu “JOKER” performansı ile mezuniyet törenine renk katarken müzik alanında başarı sağlayan öğrencilerden Melisa Karanlık ve Mehmet Davrandı’ya ödülleri Ressam Sevim Erdal tarafından verildi.

Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi (ECIS) her yıl bir öğrenciye ECIS ödülü vermektedir.GAÜ Okullar Grubu, Avrupa Uluslararası Okullar Konseyi’nin Kuzey Kıbrıs’taki tek üyesidir. ECIS ödülü, “Ülkesini iyi temsil eden, hayata ve kendi kültürüne pozitif bakış açısı olan, iki dilde anlaşıp konuşabilen, okul döneminde yapılan etkinliklere en iyi katılımı sergileyen, farklı ülkelerin insanlarıyla bir arada bulunabilen ve aradaki bağın güçlenmesini sağlayan uluslararası bir anlayışa sahip değerlerde olan öğrenciye verilir.” Bu yıl ECIS ödülü, GAÜ Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar tarafından Kaya İzzet Debbağ’a verildi.

Dört yıl sonunda elde etmiş oldukları diploma derecelerine göre okul sıralamasında ilk üçe giren öğrencilerden Rabia Aslan, Şeyma Safter ve Gülcan Bali’ye ödülleri, okul müdürü Sermin Mayın tarafından takdim edildi. Tören, öğrencilere diploma takdimi ve öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.