GAÜ kapılarını, Ukrayna üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere açtı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Ukrayna’da mağduriyet yaşayan ve eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere destek veriyor.

GAÜ’den mağduriyet yaşayan öğrencilerle ilgili yapılan açıklamada, “Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) olarak kapılarımızı, eğitimlerini yarıda bırakarak Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan Türk ve diğer ülke vatandaşı tüm öğrenciler için sonuna kadar açmış bulunuyoruz” şeklinde belirtildi.

Ukrayna üniversitelerinde eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilere kapılarını açan GAÜ, mağduriyet yaşayan öğrencilere eğitim hayatlarında kayıp yaşamamaları için burslu olarak kaldığı yerden devam etme şansı sunuyor.