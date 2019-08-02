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GAÜ İşletme Fakültesi yeni döneme hazır

GAÜ İşletme Fakültesi yeni döneme hazır

02 Ağustos 2019 Cuma 15:16
GAÜ İşletme Fakültesi yeni döneme hazır

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, 2019-2020 Akademik yılında İşletme Fakültesi bünyesinde yeni açılan Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri bölümlerinide ekleyerek yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) İşletme Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr.Murat Akkaya, yeni akademik yılında öğrenci alımına başlayacak Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri ile ilgili, açıklamada bulundu.

GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde açılmış olan Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri programlarının amacının; sigortacılık, bilgisayar, finans gibi temel bilgiler ile gelişen ekonomik ve finansal piyasalarının karşılaştığı risk ve belirsizlik ortamlarında sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilim bilgileriyle donatılmış ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek yeni Aktüerler yetiştirmek olduğundan bahseden Doç.Dr.Murat Akkaya açıklamalarının devamında;

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“Bölümün amaçları arasında kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere gerekli olan bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır. Programın en büyük avantajlarından birisi çok geniş bir iş alanı yelpazesine sahip olmasıdır. Diğer bir avantajda, Aktüerya Bilimleri’nin öneminin anlaşılmasıyla beraber bölüm mezunlarına olan ihtiyacın artmasıyla, sektörde geniş bir istihdam alanı olması ve aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği içinde mezunların işsiz kalma riskinin olmamasıdır. “ dedi.

Akkaya; “Öğrencilerimizin üniversitemizde geçirdikleri öğrenim hayatları boyunca kendilerine atanmış olan danışman öğretim üyesi ile birlikte öğrenim süreçlerini değerlendirme ve öneri alma imkânına sahip olmaktadırlar. Mezun durumuna gelmiş öğrencilerimiz ise akademik danışmanlarından gelecekleri ile ilgili öneriler alabilmekte ve ayrıca öğrenci talebi doğrultusunda geleneksel olarak düzenlenen kariyer günleri sempozyumu, kariyer gezileri gibi organizasyonlarla bir araya gelinen ve eleman talebi bulunan şirket ve kuruluşlara tavsiye edilerek kendi alanlarında iş hayatlarına başlamaları sağlanabilmektedir. Mezunlarımızın büyük çoğunluğu şu anda ülkemizde veya dünyanın birçok ülkesinde işletme, bankacılık, finans, reklamcılık, muhasebe ve yönetim bilişim sistemleri alanlarında kamu veya özel kuruluşlarda alan uzmanı, yöneticilik, akademisyenlik ve danışmanlık gibi görevler yapmaktadırlar“ dedi.

Akkaya, “GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Olarak Çağın Yeniliklerini En İyi Şekilde Takip Ediyoruz”

GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi’nin dünya standartlarında olduğunu niteleyen Akkaya, “GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi olarak çağın yeniliklerini en iyi şekilde takip ediyoruz. Ders içeriklerimiz dünya standartlarında ayrıca uluslararası akreditasyonlarımız ile diğer üniversiteler ile kıyasladığımızda fark yaratmaktayız. Fakültemizde 100’den fazla ülkeden gelen öğrencimiz ve 10’dan fazla ülkeden gelen alanların da uzman akademisyenlerimiz ile eğitimde ayrıcalık sağlamaktayız. Üniversite’nin yüklediği misyon ile, tüm dünyada bulunan mezun öğrencilerimizin, kariyerlerini takip etmekteyiz. Dünyanın önde gelen şirketlerinde üst düzey yönetici olarak çalışan ve bizi tüm dünyada temsil eden mezun öğrencilerimiz gurur kaynağımızdır. Ayrıca, fakülte olarak sadece lisans mezunu değil; Master ve Doktora programlarımızla gelecekte bayrağı bizden devralacak ve geleceğin öğrencilerini eğitecek olan okutman ve akademisyenleri de yetiştiriyoruz.” dedi.
 

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GAÜ İşletme Fakültesi
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