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GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri BRT kuruluş tarihini birinci ağızdan dinledi

16 Mart 2022 Çarşamba 12:42
GAÜ İletişim Fakültesi öğrencileri BRT kuruluş tarihini birinci ağızdan dinledi

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ALİ ZİYA DİNÇER’DEN BRT’NİN KURULUŞ TARİHÇESİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerine Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRT) kuruluş yılları anlatıldı. Yıllar önce BRT teknik ekibinin başında görev alan Ali Ziya Dinçer kanalın kuruluş aşamalarını öğrencilerle paylaştı.

GAÜ İletişim Fakültesi’ni İletişim Tarihi dersi kapsamında ziyaret eden Ali Ziya Dinçer, öğrencilerle yaptığı buluşmada Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) hakkında tarihsel ve teknik bilgiler aktardı. Dinçer konuşmasında, “Kıbrıs’ta ilk radyo istasyonu Lefkoşa yakınında kuruldu. Bu radyonun kuruluş amacı Kıbrıs’ta üstlenmiş olan İngiliz ordusuna yönelik İngilizce yayınlar yapmaktı. 1948 yılında kurulan bu radyo İngilizcenin yanında her gün yarım saatlik Rumca bir program, 1949’dan sonra da haftada iki defa yarım saatlik Türkçe bir program yayınlamaktaydı. 1963’ de Kıbrıs’ta yaşayan Türkler ve Rumlar arasında yoğun bir huzursuzluk yaşanmaktaydı. Bu huzursuzluk 25 Aralık 1963’ te Türklerin de kendi seslerini duyurabilecekleri bir yayın birimi oluşturmalarına neden oldu. Adı bayrak radyosu olacak olan yayın birimi o dönemin cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün garajına yerleştirildi. Radyonun 5 dakikalık yayın süresi vardı. Halk, vericinin zayıf ve yetersiz duyulmasına rağmen Türk Ulusunun simgesi olan bu ismi alıcılarında arıyor ve üç ay sonrada bu yayın biriminin adı Bayrak Radyosu olarak açıklanıyordu. Amaç, gerekli şifreleri kullanarak bu yayınlarda Türk halkını uyarmaktı. 1966 yılına kadar Bayrak Radyosu Türkçe, İngilizce ve Rumca olmak üzere üç dilde aynı kanaldan yayın yapabiliyordu” şeklinde konuşarak tarihsel sürece değindi.

Dersin sonunda Dinçer, öğrencilerden gelen soruları yanıtlarken GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı da Dinçer’in fakültelerini ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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