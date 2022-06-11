Gaü İç Mekan Tasarım Bölümü Öğrencilerinden Dönem Sonu Sergisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mekân Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin dönem sonu sergisi gerçekleşti.

GAÜ Öğretim Görevlisi ve İç mimar & Ressam Ece Apan küratörlüğündeki sergide mimari tasarımlar ve iç mekân düzenlemeleri, öğrencilerin maketleri/çizimleri, seramik atölye ürünleri, ebru sanatı eserleri sergilendi.

Verilen bilgiye göre, sergide, GAÜ bahar şenliklerinde geri dönüşüm temasıyla düzenlenen yarışmada birincilik ödülü alan özel kostüm tasarımı, renk teorisi ve uygulama çalışmaları, ergonomik ve modüler mobilya üretimleri, aydınlatma tasarımları gibi birçok eser de yer aldı.