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GAÜ havacılık alanında, AFA ile yaptığı anlaşma ile yükselmeye devam ediyor

GAÜ havacılık alanında, AFA ile yaptığı anlaşma ile yükselmeye devam ediyor

14 Haziran 2019 Cuma 16:35
GAÜ havacılık alanında, AFA ile yaptığı anlaşma ile yükselmeye devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Atlantik Uçuş Okulu (AFA), Havacılık ve Pilotaj alanında yeni bir anlaşmaya imza attı.

GAÜ Millenium Binası Başkanlık Ofisinde imzalanan anlaşmaya, GAÜ Adına, Kurucu Rektör Serhat Akpınar ile bilrikte, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ ATO Uyumluluk İzleme ve Emniyet Müdürü Saygın Gönç, GAÜ ATO Eğitim Müdürü Ruhi Turan ve GAÜ Pilotaj Bölüm Başkanı Erdoğan Kaygan katılırken, AFA adına ise; Genel Müdür Oytun Bilgen ve Kalite Müdürü Kaan Dolmaycı katıldı.

Akpınar: “AFA ile Yeni Bir Döneme Adım Atmanın Memnuniyeti İçerisindeyiz”

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Girne Amerikan Üniversitesi ve Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) arasında imzalanan anlaşma ile ilgili GAÜ Kurucu Rektörü ve Mütevelli Heyeti Başkanı Serhat Akpınar yaptığı açıklamda, GAÜ’de havacılık ve pilotajın temellerinin ilk olarak AFA ile beraber atıldığını belirterek, bu süreç içerisinde kendilerine büyük destek veren dönemin AFA Genel Müdürü ve şuanda AtlasGlobal Havayolları’nın Genel Müdürü olan Sermet Temizkan ile birlikte çok güzel adımlar attıklarını söyledi.

Akpınar açıklamaların devamında ise şunları söyledi;

“Bugün gelmiş olduğumuz noktada; bugüne kadar hizmet akışında Uluslararası Havacılık Akademisi’nin vermiş olduğu eğitim ve  ilgili süreçlerle ilgili ihtiyaçlarımız ve çok daha iyilerine adım atabilmek için AFA ile yeni bir döneme adım atmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Bu süreçte AFA’nın desteği ile eğitimlerini tamamlayacak olan, eğtimleri sonrasında da gerek Türkiye Cumhuriyeti’nde, KKTC ve Uluslararası bir çok cephede pilot olacak adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum“ dedi.
 

Bilgen: “GAÜ ile Yaptımız Anlaşma ile Birlikte ilk Defa Çok Uluslu Bir Yapıya Sahip Olacağız”

AFA Genel Müdürü Oytun Bilgen ise açıklamasında; GAÜ’nün bu yola ilk çıktığında AFA ile beraber olduğunu ve tekrardan bu anlaşma ile birlikte olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Bilgen, GAÜ ile yapılan anlaşma ile birlikte, bünyelerine katılacak olan yabancı öğrenciler ile birlikte çok uluslu bir yapıya sahip olacaklarını ifade etti. İlerleyen dönemlerde de farklı projelerlede GAÜ ile iyi işler yapacaklarına inancının tam olduğunu belirten Bilgen, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Afa Anlaşma
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