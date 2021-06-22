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“GAÜ Golden Wings Ödülleri” Ödül Töreni 23 Haziran’da İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşiyor

22 Haziran 2021 Salı 15:11
“GAÜ Golden Wings Ödülleri” Ödül Töreni 23 Haziran’da İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşiyor
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“GAÜ GOLDEN WINGS ÖDÜLLERİ”NDE KAZANAN İSİMLER 23 HAZİRAN 19:30’DA DÜZENLENEN TÖRENDE AÇIKLANACAK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, liderlik ve bilgelik ile geçmişi gelecek ile buluşturmaya devam ediyor.

Dijital çağın gelişmesine katkı sağlayan dijital içerik üreticilerinin ve projelerin oylandığı, “GAÜ Golden Wings İçerik Ödülleri” Ödül Töreni,  23 Haziran 2021 Çarşamba günü 19:30’da İstanbul Raffles Otel’de gerçekleşecek.

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Sosyal Medya Fenomenlerinden ve Dijital İçerik Üreticilerinden 2020 yılının en iyilerinin halk oylaması ile seçildiği, “GAÜ Golden Wings Ödülleri” oylamasında, 7 ana ve 35 alt kategoride, 1 buçuk milyona yakın oy kullanılırken, Türkiye ve KKTC’den bir çok sosyal medya ve internet kullanıcısı, takipte olduğu ve beğendiği fenomen yada infuluencer için oy kullandı.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, dijitalleşen dünyada ilginin giderek arttığı sosyal medya ve dijital içerik platformlarında; dijital çağın gelişimine katkı sağlayan ve yarattıkları farklılıklar ile ön plana çıkan 250’nin üzerinde influencer ve dijital içerik üreticisi ile; Oyun, Twitch, Youtube, Dizi, İnstagram, Tiktok ve Podcast’da oluşan ana kategori ve 35 alt kategoride gerçekleşen ödül töreni için oylama gerçekleştiği belirtildi. Oylama süreci boyunca dünyanın bir çok ülkesinden; Türkiye ve KKTC’de bulunan influencer ve dijital içerik üreticisi için 1 buçuk milyonun üzerinde oy kullanıldığı ifade edildi.

“GAÜ Golden Wings Ödülleri” Ödül Töreni 23 Haziran Çarşamba 19:30’da GAÜ Youtube Sayfasından Canlı Olarak Yayınlanacak

Ayrıca, oylama sonucunda kazanan influencer ve dijital içerik üreticilerinin, 23 Haziran Çarşamba günü, İstanbul Raffles Otel’de düzenlenecek tören ile açıklanacağı ve törenin, GAÜ’nün resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacağı bildirildi.

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