GAÜ GASTRONOMİ BÖLÜMÜ SON UYGULAMA DERSİNİ ŞEF AYDIN ŞENOL İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Gastronomi Bölümü son uygulama dersine Şef Aydın Şenol konuk oldu ve yeni teknolojinin mutfaklara girmesiyle ilgili bir workshop gerçekleştirildi.

GAÜ Gastronomi Bölümü uygulamalı son dersine, Rational Endüstriyel Mutfak Ekipmanları Bölge Satış Müdürü Şef Aydın Şenol konuk oldu. Şenol’un bir workshop gerçekleştirdiği derse şef adaylarının da ilgisi oldukça yoğun oldu.

Şenol “Gelecekte mutfakta daha fazla teknolojik ürünler olacak, şeflerin buna uyum sağlayabilmek oldukça önemli”

GAÜ Media mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Şef Şenol, “Çeşitli pişirme yöntemleri ile teknolojinin mutfaklarda çok fazla yerinin olacağını ve bu yerin sağladığı avantajları öğrencilere anlatmaya çalıştım ve özellikle şefler için pişirme standardı ve yiyecek kalitesinin önemli olduğunu vurgulamaya çalıştık. Gelecekte mutfakta çok daha teknolojik ürünler ortaya çıkacak ve otomasyonlar olacak. Buna uyum sağlayabilmek şef adayları için oldukça önemli. Keyifli bir etkinlikti ve öğrencilerin ilgisi de yoğundu, GAÜ’ye beni ağırladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Özçil “Öğrencilerimize staj öncesi dünyada gelişen teknoloji ile mutfağın entegrasyonunu anlatmaya çalıştık”

GAÜ Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Ali Özçil ise, “GAÜ Gastronomi Bölümü olarak Bahar dönemi son uygulama dersimizde konuk Şef Aydın Şenol’u ağırladık. Gelişen dünyanın teknolojik ürünleriyle beraber yeni ürünler ortaya koyduk. Son dersimize girerken öğrencilerimiz de artık stajlarına gideceği için dünyadaki gelişen teknoloji ile mutfağın entegrasyonunu onlara anlatmaya çalıştık ve birbirinden lezzetli ürünler ortaya çıkardık. Şef Şenol’a katılımından dolayı teşekkür ediyor ve tüm şef adayı öğrencilerimize başarılar diliyorum” şeklinde belirtti.