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GAÜ Future College öğrencisinden ‘Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda rekor!

19 Temmuz 2022 Salı 12:39
GAÜ Future College öğrencisinden ‘Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda rekor!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı GAÜ Future College öğrencisi Özgül Çetin, Yıldızlar Yüzme Şampiyonası’nda KKTC rekoru kırdı.

14-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Kulüpler arası genç ve açık yaş yüzme şampiyonası ile yıldızlar yüzme şampiyonasında, GAU Future College öğrencisi Özgül Çetin 200m serbest branşında 02:17:90'lık derecesiyle uzun kulvar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) rekoru kırdı.

GAU Future College’den konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Öğrencimizi ve antrenörünü tebrik eder bundan sonraki yarışlarında başarılar dileriz” denildi.

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