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GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen maçta Ukrayna kız voleybol takımı ile GAÜ kız voleybol takımı bir araya geldi

11 Ocak 2022 Salı 16:45
GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen maçta Ukrayna kız voleybol takımı ile GAÜ kız voleybol takımı bir araya geldi

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KKTC ve Ukrayna arasındaki ilk spor müsabakasında, GAÜ Kız Voleybol Takımı ile Ukrayna Kız Voleybol Takımı bir araya gelerek dostluk maçı yapıldı.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ile Sun Republik Şirketi iş birliğinde gerçekleşen voleybol maçında, Ukrayna'nın en üst liginde oynayan Kız Voleybol Takımı ile GAÜ Kız Voleybol takımı ile bir araya gelerek ortak bir maç gerçekleştirdiler.

Konu ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; “GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşen maçta ülkemizdeki spor antrenmanları için uygun hava şartları, doğası ve teknik imkanlar düşünülerek, KKTC'nin tanıtılması adına Ukrayna’ya bu davet gönderilmiştir.  GAÜ Kız Voleybol takımımız ile Ukrayna Kız Voleybol Takımı’nın bir araya getirilmesindeki genel amacımız karşılıklı eğitim, turizm, spor alanında iş birliğinin geliştirilmesidir” denildi. Açıklamada ayrıca, farklı spor takımları ile çeşitli spor organizasyonları düzenleneceği belirtilirken önümüzdeki yaz aylarında da Ukrayna’nın ünlü spor takımlarının, GAÜ ile iş birliği içinde çeşitli etkinliklerde bir araya gelecekleri söylendi.

Gerçekleşen dostluk maçının ardından GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ı ziyaret edildi. Ukrayna Kız Voleybol Takımı Antrenörü gerçekleşen ziyarette, üniversiteyi oldukça beğendiklerini ifade ederken, üniversitenin yüksek öğretim olarak mükemmel bir alt yapıya sahip olduğunu, gerek akademik, gerek idari, gerek ise eğitim alanlarında çok yönlü bir üniversite olduğunu, bütün öğrencilerine hitap edebilecek alanların mevcut durumda olduğunu belirtti. Ekip görüşmede GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’ı kendi ülkelerine de davet etti.

Akpınar ise görüşmede, takımın kendileriyle beraber olduklarından dolayı mutlu olduklarını, sporcuları eğitim için de GAÜ’ye beklediklerini söyledi.

Görüşme sonunda gerçekleşen bu buluşmanın ilerisi için yapılacak olan güzel etkinlikler ve projelerin bir adımı olduğu vurgulanırken, Akpınar’a kendi takım firmalarının üretimi olan zeytinyağı hediyesinde bulundular.

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