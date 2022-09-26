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GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”

26 Eylül 2022 Pazartesi 10:49
GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”

GAÜ Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer; “sağlığa katkılarından dolayı eczacılarımıza teşekkür ediyor ve günlerini kutluyorum”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmi Özer, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Nazmi Özer 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sebebiyle yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

25 Eylül, İstanbul’da 2009 yılında yapılan FIP (Uluslararası Eczacılık Federasyonu) Toplantısı’nda “Dünya Eczacılık Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu tarih (25 Eylül), FIP’in 1912’de kuruluş günü olup, her yıl küresel ölçekte 4.000.000 Eczacı ve Eczacılık Bilim İnsanı tarafından kutlanmaktadır.

Dünya Eczacılar Günü’nün amacı; Eczacılar’ın dünyanın her köşesindeki “Sağlığı Geliştirme” rollerine dönük farkındalığın artırılması ile 21. Yüzyıl’da “İleri Düzeyli ve İnovasyon (Yenilik) Tabanlı” karaktere dönüşen Eczacılık Hizmetleri”nin yeterince duyurulmasına yönelik etkinliklerin yaygınlaştırılmasıdır. Eczacılar -bireysel ve toplumsal sağlığın geliştirilmesinin yanısıra- hastalara güvenli, etkili ve maliyet-etkili ilaç tedavisi odaklı olan katma değerli hizmetler sunabilmek ve danışmanlık yapabilmek için; bilgilerini, becerilerini, bilişsel birikimlerini ve deneyimlerini sergilemektedirler.

Dünya Eczacılar Günü’nün 2022 Yılı Tema’sı: “Daha Sağlıklı Bir Dünya İçin, Eczacılık Eylem Birliği”. Bu Tema’nın seçilmiş olmasının iki gerekçesi bulunmaktadır: 1) Eczacılık Mesleği’nin küresel boyutta sağlığa katkı sağlayan etkisinin vurgulanması; 2) Eczacılar arasındaki birlik-beraberlik ve dayanışmanın daha da güçlendirilmesi.

Eczacılarımız’ın Dünya Eczacılık Günü’nü kutluyor ve takım çalışmasının etkin üyesi olarak sağlığa katkılarından dolayı, kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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