GAÜ düzenlediği spor müsabakaları ile çeşitli bağış kampanyalarına imza attı

GAÜ bağış kampanyaları kapsamında Kıyafet Toplama Kampanyası, Kitap Toplama Kampanyası ve Mama Toplama Kampanyası da gerçekleştirdi.
GAÜ’den konu ile ilgili yapılan açıklamada;
“Üniversite olarak düzenlediğimiz bağış kampanyaları kapsamında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine bağışlanacaktır. Kitap Toplama Kampanyamız kapsamında ise, toplanan kitaplar Lefkoşa Kütüphanesine ve ihtiyacı olan okullara bağışlanacaktır” denildi.
GAÜ ayrıca “Bir maliyetle evcil hayvan sahiplenmek, onları ticari bir mal olarak görmek demektir” diyerek barınaklardaki hayvanları sahiplenmenin önemine dikkat çekti. ‘Satın Alma Barınaktan Sahiplen’ vurgusu yapan GAÜ Mama Toplama Kampanyası da gerçekleştirdi.