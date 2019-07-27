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GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde

GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:32
GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde

Uluslararası üniversite sıralamalarının dikkate alınan en önemli referanslarından biri olan, Fransa merkezli "Eduniversal Best Ranking Top 2019" değerlendirme sonuçları açıklandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), özellikle sağlık yönetimi alanında Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde yer alan tek isim oldu. Dünya sıralamasında ise 95'inci sıraya yerleşti. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.

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Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 100'lük sıralamada 79'uncu olan Ankara Üniversitesi'nin üzerinde puan alarak 78'inci oldu.

Elde edilen uluslararası başarılı sonuçların ardından Girne Amerikan Üniversitesi Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, bir yazılı açıklama yaptı. Akpınar, bu başarıda emeği ve katkısı bulunan akademik- idari kadro ile GAÜ Öğrencileri'ni kutlayarak; "Bu sıralamanın çok önemli sonuçları vardır. Bizim açımızdan, maruz kaldığımız tüm yıpratma gayretlerine karşın, GAÜ'nün vakur bir kararlılık ile sergilediği, kurumsal ve akademik niteliğindeki o geri dönüşü olmayacak 'ulusal ve uluslarası yaşam ve bilim üssü' hedefinin, ne pahasına olursa olsun gerçekleştirileceğidir. Önce, 35'inci yılımızı güven ve başarı ile idrak edip, sonra ellinci yılımıza koşacağız. Bu ve benzer başarı örnekleri, bizim ilk günden beri özgün öykümüzdür. Bazıları için şaşırtıcı, bizler içinse; her an söylediğimiz gibi yalın gerçekliğimizdir. Otuzbeşinci yılımızın eşiğinde göz kamaştırıcıdır. Gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:
GaüEduniversal Best Ranking Top 2019
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