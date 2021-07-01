GAÜ Denizcilik’ten, 1 Temmuz Kabotaj Ve Denizcilik Bayramı mesajı

Tavlayan, tüm denizcilik öğrencileri ve denizcilere seslenerek, Kabotaj ve Denizcilik Bayramının 95. Yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisinde olduklarını ifade etti.







“Değerli Öğrenciler, Genç Denizciler,

Kabotaj ve Denizcilik Bayramımızın 95. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında dünyaya ilan ettiği en değerli kanunlardan biri, Cumhuriyet aydınlanmasının bir ürünüdür. Bu kanunun değerini denizlerimizdeki son dönem gelişmelerine baktığımızda daha iyi anlayabilmekteyiz. 2020 yılında dünya deniz ticaret filosu yaklaşık 1,8 milyar DWT ’a ulaşmıştır. 100 groston üzerinde 100 binden fazla ticaret gemisi denizlerde dolaşmaktadır. Dünya deniz ticaret hacminin de 2021 yılında yaklaşık 11 milyar tonu aşması beklenmektedir. Bir denizci ülke olarak ülkemizin bu büyüklükteki pastadan daha fazla pay alması hedefimizdir.

Unutmayalım, Denizcilik ve Lojistik sektörü, pandemi döneminin parlayan yıldızı olmuş, her türlü zorluğa rağmen sektörde çalışanlar önemli ve kritik görevler icra etmişlerdir. Covid 19, ekonomileri çöküş noktasına getirirken, mesleğimizin stratejik önemi geçen son yılda çok daha iyi anlaşılmış; pek çok sektör, denizcilik ve lojistik çalışanları sayesinde ayakta kalabilmiştir. Sektör çalışanlarımız, dünya ekonomisini ayakta tutmanın ötesinde canlarını ortaya koyarak tüm insanlığa yaşamsal destek sağlamışlar, küreselleşen dünyaya örnek olarak, etkileri ne kadar sarsıcı olursa olsun kriz dönemlerinin vazgeçilmezi olduklarını ispatlamışlardır.

Her zaman vurguladığımız gibi, dünyanın herhangi bir ülkesine rahatlıkla gidebiliyor, denizlerde özgürce bayrağımızı dalgalandırabiliyor ve saygıyla karşılanabiliyorsak bunu Cumhuriyetimize borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekir.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu olarak dünyadaki ve çevre denizlerimizdeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor ve emin adımlarla ilerliyoruz. “Mavi Anadolu” tanımlamasıyla denizlerimize dikkatleri çeken Azra Erhat’a ve “Mavi Vatan” için emek veren tüm denizcilere teşekkürü borç biliriz.

1 Temmuz 2021 Kabotaj ve Denizcilik Bayramımız kutlu olsun.

Hep Beraber Viya Böyle …!”