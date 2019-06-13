GAÜ Denizcilik öğrencileri mezun oldukları liseleri ziyaret ederek, öğrencilere üniversite hayatını anlattı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma YÜksekokulu Öğrencileri, mezun oldukları Antalya Fettah Tamince Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi’ne ziyarette bulunarak, geleceğin denizcilerine üniversite hayatı ve eğitimleri hakkında bilgi verdi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu öğrencileri "Bizde Buradaydık" adı altında düzenlenen gönüllü tanıtım kampanyası kapsamında, mezun oldukları okulları ziyaret ederek, genç arkadaşlarıyla birlikte zaman geçirdi. Bu kapsamanda ANTALYA Fettah Tamince Denizcilik Anadolu Meslek Lisesinden mezun olan GAÜ Denizcilik öğrencilerinden, Adil Berk AYABAKAN, Ali Burak BİLİCİ, Dilayda BUDAK, Toprak USLU, Mert DAĞ ve Yağmur İrem BAYBAL;genç kardeşleriyle buluşarak onlara GAÜ ve Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu hakkında bilgi vererek, staj anılarını paylaştı. Ayrıca, 2017 GAÜ Güverte Bölümü Mezunu Uzakyol Vardiya Zabiti Tugay HÖCEK ise Ulusoy Denizcilik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, KKTC ve GAÜ tanıtımına önemli katkı sağladı.

