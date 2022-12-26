GAÜ, Denizcileri İçin Bröve Töreni Gerçekleştirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu bünyesinde 4 yıllık eğitim veren Güverte (Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği) bölümü öğrencileri düzenlenen törenle “GAÜ

Brövelerini” aldı. GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Denizcilik Eğitim Sahası’nda gerçekleşen törene, Denizcilik Yüksekokul Müdürü Bayram Ali Tavlayan, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Bölüm Başkanları, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksekokul Müdürü, Uzakyol Kaptanı Bayram Ali Tavlayan, Bröve takmanın gurur ve sorumluluklarını anlattı. Genç denizcilere seslenen Tavlayan, “Denizci demek, ileriye bakan demektir. Geçmişe takılmadan ileriye bakmalı yeni hedefler peşinde koşarken dikkatli, araştırmacı ve paylaşımcı olmak zorundayız. Gideceği limanı bilmeyen bir kaptana hiçbir rüzgardan fayda olmaz. Hep beraber başarılı nice günlere” mesajını verdi.

GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Uzakyol Kaptanı Esat Güzel, mesleğin zor ama güzel taraflarını öğrencilerle paylaşarak genç denizcilerin sabırla mesleklerinde ilerlemesi gerekliliğinin mesajını verirken, GAÜ Denizcilik Yüksekokulu mezunları ile iletişime geçerek onların başarılarını kayda alacaklarını aktaran Güzel, bu başarıların genç denizcilere rehberlik edeceğini vurguladı. Güzel, “Bu mesleğin zor tarafları var Sabır, fedakarlık gerektiriyor. Ancak mesleğin hakkını verdiğinizde bunun karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Yanındaki denizci arkadaşınız size ailenizden daha

yakın olacak. Bir denizci kardeşliğinin bu andan itibaren başladığının altını çizelim. Bu mesleğe adım attığınızda fedakarlıklarda bulunarak mesleğin zirvelerine tırmanmanızı diliyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz GAÜ Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Efdal Safel, “Genç Denizciler, Kardeşlerim. Sizler GAÜ Brövesi’ni göğsünüzde gururla, onurla ve

sorumlulukla taşırken unutmamalısınız ki; kendinize, ailenize, ülkenize ve dünyaya karşı yerine getirmek zorunda olduğunuz sorumluluklarınız vardır. Bu sorumluluklarınızı en iyi şekilde yerine getirmeniz için de hiçbir eksiğinizin olmaması gerekmektedir. GAÜ, Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu, Güverte bölümünde alacağınız mesleki eğitim ile denizcilik alanında en yüksek başarıyı yakalayacağınıza eminim. Sizlere güveniyorum. Asla Denizde su olmaya çalışmayın. Denizin tuzu olun. GAÜ ile gidilemez ülke varılamaz liman yoktur. Denize, denizciliğe ve denizciye gönül vermiş herkese selam olsun. Hepinize sağlık ve barış dolu bir eğitim yılı dilerim” sözleriyle anıldı.