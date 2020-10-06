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GAÜ'den özel fiyatlı master ve doktora programları

Son başvuru 9 Ekim’de ..

06 Ekim 2020 Salı 14:40
GAÜ'den özel fiyatlı master ve doktora programları
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde kutladığı 35. yılı dolayısıyla, Mezunlarına ve KKTC'ye özel Master ve Doktora programlarında büyük indirim fırsatı sunuyor.

“Liderlik Hikayenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, KKTC'ye özel sunmuş olduğu indirim ile, akademik kariyer yapmak isteyenlere büyük fırsat tanıyor. 

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Master ve 15 Doktora programı için; dönem farketmeksizin mezunlarına, KKTC vatandaşlarına, TSK ve Güvenlik Kuvvetleri, Polis, Şehit ve Gazi Çocukları ile Elçilik Mensupları ve eşlerine özel indirim fırsatı sunulduğu belirtildi.

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GAÜ'nün; özellikle Sağlık Yönetimi Master programı ile, Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde  yer alan tek isim olduğu, dünya sıralamasında ise 95'inci sırada yer aldığı ifade edildi. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ'nün, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Lisans Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdiği vurgulandı.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 78'inci sırada yer alıyor.

Özel İndirim Fırsatları ile Son Başvuru 9 Ekim

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde bulunan 44 Master programı için 2020 güz dönemi kayıtlarında 1800 Euro (tüm program), 15 Doktora programı için ise 2020 Güz dönemi kayıtlarına özel ücretin 5000 Euro ( tüm program) olduğu ifade edildi. Son Başvuru tarihinin 9 Ekim 2020 Cuma olduğu belirtilen açıklamada, aday öğrencilerin, www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adreslerinden ayrıntılı bilgi alınabileceği, başvuru işlemlerinin ise bilgi@gau.edu.tr mail adresi üzerinden yürütülebileceği bildirildi.  

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Anahtar Kelimeler:
Gaü MasterGaü Doktora
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