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GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) uluslararası öğrencilerine yönelik Christmas Kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirirken Christmas Market etkinliğine de yoğun ilgi oldu.

19 Aralık 2021 Pazar 15:06
GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi

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Çeşitli sayıda stantların açılarak birbirinden güzel lezzetlerin sunulduğu Christmas Market etkinliğinde öğrenciler Noel kutlamasında doyasıya eğlendi. GAÜ Multicultural Merkez’in düzenlediği Noel konseptli etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde devam eden Noel kutlamaları kapsamında Kilise Koro Ekibi ile şarkılar söylendi. Noel baba ile fotoğraf kabininde fotoğraf çekilme fırsatı yakalayan öğrenciler doyasıya eğlendi.

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