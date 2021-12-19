GAÜ Christmas kutlamalarında öğrenciler doyasıya eğlendi

Çeşitli sayıda stantların açılarak birbirinden güzel lezzetlerin sunulduğu Christmas Market etkinliğinde öğrenciler Noel kutlamasında doyasıya eğlendi. GAÜ Multicultural Merkez’in düzenlediği Noel konseptli etkinlikte birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Daha sonra GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde devam eden Noel kutlamaları kapsamında Kilise Koro Ekibi ile şarkılar söylendi. Noel baba ile fotoğraf kabininde fotoğraf çekilme fırsatı yakalayan öğrenciler doyasıya eğlendi.