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GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini konuk edecek

GAÜ, ‘Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı’ kapsamında Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini ağırlayacak.

21 Aralık 2022 Çarşamba 09:50
GAÜ, Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini konuk edecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Bayrak Radyo Tekevizyon Kurumu (BRTK) iş birliğinde ‘21 Aralık Şehitleri Anma Programı’ kapsamında bugün Tabip Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesini GAÜ Spectrum Salonu’nda saat 14.00’te konuk edecek. Programın BRT HD’den de canlı izlenebileceği belirtildi.

Yönetmenliğini İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yürüttüğü, Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve olayın tanıkları ile yapılan röportajları barındıran “Kucakta 3 çocuk sırtta 27 mermi” belgeselinin ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

GAÜ 21 Aralık Şehitleri Anma programı halka açık olarak gösterilecek.

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