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GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor

GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor

28 Temmuz 2019 Pazar 10:10
GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu`nun (BESYO) yetenek sınavları 5-30 Ağustos tarihleri arasında Türkiye`de gerçekleştiriliyor. Sınavı süreci ve sınav yerleri ile ilgili olarak ön kılavuz niteliğindeki bilgiler, GAÜ Rektörlüğü tarafından şu şekilde duyuruldu;

"2019- 2020 Akademik Yılı`nda `Yetenek Sınavı` ile aramıza katılacak yeni öğrencilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti`nin; Adana, Antalya, Gaziantep, Balıkesir, İzmir, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Mardin ve Eskişehir illerinde sınav merkezleri oluşturulmuştur. Sınavlar 5- 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksek okulumuzda eğitim, şu bölümleri kapsamaktadır; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Türkçe), Antrenörlük Eğitimi (Türkçe), Rekreasyon Yönetimi (Türkçe), Spor Yöneticiliği (İngilizce), Spor Yönetimi (Türkçe, Ön Lisans). Bu bölümlerden; `Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü` ile `Antrenörlük Eğitimi Bölümü`ne yetenek sınavı ile girilmektedir. Sınav sonuçları, sporcu geçmişi beraber değerlendirilerek burs oranları belirlenmektedir.

SINAV ÖN KOŞULU VE GEREKLİ BELGELER

TYT puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca; Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar için de aynı koşul geçerlidir.

- TYT puan sonuç belgesinin fotokopisi,

- Sağlık raporu (hükümet tabipliği veya sağlık ocağından)

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- Diploma fotokopisi,

- Nüfus cüzdanının fotokopisi,

- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 vesikalık fotoğraf,

- Milli sporcular için; TC. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü`nden alacakları belge

- Liselerin spor alanlarından mezun olanlar için de; Okul müdürlüğünden “spor alanı çıkışlıdır.” ibaresi bulunan belge veya diploma.

- Adaylarımız arasında 2009-2010 tarihinden sonra; Dünya Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları, İslam Ülkeleri Dayanışma ve Spor Oyunları, ISF Dünya Okullar Spor Oyunları, FISU Dünya Üniversiteler Spor Oyunları, Yaş Grupları Dünya Oyunları, Dünya ve Avrupa Kupaları ile en az 10 ülkenin katıldığı uluslararası yarışmalarda derece alanlar veya söz konusu yarışmalara katılanlar var ise durumlarını; TC Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden aldıkları/alacakları resmi evrak ile belgelemeleri gerekmektedir. Belgelerin asılları veya noterden tasdikli suretleri kabul edilir.

- https://aday.gau.edu.tr elektronik adresi ayrıca 90 (392) 650 2000 telefon numarası aracığıyla sınav takvimi ve ilgili diğer tüm detaylar öğrenilebilir.

Tutkusunu; Geleceği olarak gören aday öğrencilerimizi, aramızda görmek dileğiyle başarılar diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
GAÜ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu
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