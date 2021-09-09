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GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

09 Eylül 2021 Perşembe 15:08
GAÜ basketbol takımı oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor

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FUAT ÇAĞDAL GAÜ’DE

Çetinkaya’da iyi bir sezon geçirdikten sonra Milli takıma kadar yükselen Fuat Çağdal, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Basketbol Takımına transfer oldu.

Transferin ilk günlerinde YDÜ’den genç oyuncu Aykut Fidansoy’u kadrosuna katan GAÜ, ikinci transferini de gerçekleştirmiş oldu.

23 yaşındaki Fuat Çağdal kosa forvet pozisyonunda oynuyor  geçtiğimiz sezonu 12 sayı 6.8 ribaunt ortalamaları ile geçirdi.

“ÇOK MUTLU VE MOTİVEYİM”

Genç oyuncu Fuat Çağdal imza attıktan sonra transfer sürecini şöyle yorumladı

“Yüksek tahsilimi tamamlayıp ülkeme döndükten sonra ilk yılımı Çetinkaya’da geçirdim. Şimdi ise doğup büyüdüğüm şehir olan Girne’nin takımı GAÜ’ye transfer oldum. Çetinkaya kulübüne gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Yeni takımımla büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum çok mutluyum. Büyük bir motivasyonla yeni sezona hazırlanmaya başladım”

GÜVENSOY “KARAKTERLİ BİR OYUNCU ALDIK”

GAÜ Basketbol takımı direktörü Kenan Güvensoy Fuat transferi ile ilgili olarak şunları söyledi “ hocamız ile birlikte yaptığımız kadro planlamasında oyuncunun yeteneklerinin yanı sıra karakterine de önem veriyoruz.  Fuat bu açıdan tam aradığımız bir oyuncu. karakterli ve savaşçı bir yapısı var. Takıma büyük katkısı olacağına inanıyorum”

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