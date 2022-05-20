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GAÜ Bahar Festivalini Yüksek Sadakat ile taçlandırıyor

20 Mayıs 2022 Cuma 13:22
GAÜ Bahar Festivalini Yüksek Sadakat ile taçlandırıyor

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) organize ettiği Bahar Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü müzik grubu Yüksek Sadakat sahne alacak.

“The Global Goals For Sustainable Development” (Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler) teması ile bu yıl gerçekleşen 2022 Bahar Festivali kapsamında 19 Mayıs Perşembe günü etkinlikler yine hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda, tavla turnuvasının 3. elemesinin yanı sıra eskrim sanatı, savunma sanatı, colorfest ve daha pek çok oyun organize edildi. Aynı zamanda GAÜ akademisyenleri ve öğrencileri Girne merkezde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına da katılım gösterirken GAÜ Lympic’te de günün anlam ve önemine özel şarkılar söylendi. Festivalin akşam saatlerinde ise Dj Ammar Off ve Goblean hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

GAÜ Bahar Festivalinin son günü  olan 20 Mayıs Cuma günü etkinlikler yine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, tavla turnuvasının finali gerçekleşirken, kostüm yarışması, uçurtma ve kareoke yarışmaları, sokak badmintonu gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ayrıca festivalde saat 20.30’da; Blue&Tears ve saat 22.00'da da Yüksek Sadakat hayranlarıyla buluşacak.

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