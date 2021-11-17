GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Cenkler “GAÜ’de Covid-19 önlemleri konusunda oldukça başarılıyız”

Dr. Hüseyin Cenkler açıklamasında, “Sağlık Üst Kurulu’nun yazın almış olduğu kararlar doğrultusunda üniversiteler açılmadan önce burada koronayı yönetecek bir pandemi kurulu kurulmasını istedi. Sağlık Üst Kurulu Ve Sağlık Bakanlığı bizde onun isteğini yerine getirerek GAÜ’de bir kurul kurduk , bir aydan beridir de çalışmalara başladık. Zaten biz daha önceden de Temmuz’un başından itibaren bir Aşı Merkezi daha sonrada bir Antijen Merkezi kurduk. Öğrencilerimize, çalışanlarımıza hem de civar halkına aşı ve ücretsiz antijen testi yapıyoruz. Ve şuanda Sağlık Üst Kurulu’nun önerdiği uygulamaları Pandemi Kurulu olarak burada uyguluyoruz” dedi.

Üniversitelerle ilgili belirlenen kriterler ile ilgili de konuşan Cenkler, “Bütün dünyada uygulanan kurallar burada da geçerlidir. Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar: Mesela kapalı yerlerde hiç kimse maskesiz dolaşmayacak. Sınıflara öğrenciler, hocalar maskeyle giriyor. Öğrenciler mesafeli olarak oturtuluyor kurallara göre ve sınıfların kapıları, pencereleri açık bırakılarak bir rüzgar esintisi yapılması sağlanıyor ki virüsün birinden diğerine bulaşması önlenmiş oluyor. Ve şu ana kadar da bu konuda gayet başarılıyız. Sürekli Antijen Testi ve Ada Pas istiyoruz sınıflara girmeden önce. Ada Pas alabilmek için iki aşı şartı var dolayısıyla herkesin aşılanmasını sağlamış oluyoruz. Çift aşı olduktan sonra Ada Pas indiriliyor iki aşılı olanlara iki haftada bir antijen testi veya üç haftada bir PCR Testi yaptırarak sınıflara alıyoruz” şeklinde konuştu.

Aşılanma Oranı GAÜ’de %90 Üzerinde

Afrika kökenli öğrencilerin kendi ülkelerinde aşı bulmak ile ilgili problemlerinin olduğunu da ifade eden Cenkler, “KKTC Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı belli bir miktarda aşı stokladı bu öğrenciler için vurulması yönünde de çalışma başlattı. Bizim öğrencilerimizin çoğunluğu yurt dışından gelmekte olup Afrika kökenlilerdir. Biz onların ülkelerinde yaptığı aşıları kabul ediyoruz ve o aşıların tarihlerini Sağlık Bakanlığı Sistemimize kaydediyoruz. Eksik aşılarını da tamamlıyoruz. Hiç aşı olmayanlara da bizim buradaki elimizde mevcut olan aşıları yaparak Ada Pasını indirtip sınıflara öyle alıyoruz” şeklinde konuştu. Aşılanma oranı hakkında da bilgi veren Cenkler, bu oranın okul içinde %90 üzerinde ama genel popülasyonda halk olarak %70-%72 şeklinde olduğunu söyledi.