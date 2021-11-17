banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Yerli vaka sayısı tırmanışta!
Bütçe görüşmeleri sürüyor
Bütçe görüşmeleri sürüyor
72 işyeri denetlendi
72 işyeri denetlendi
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
Sucuoğlu diyet mi ödeyecek!
banner405
Flaş Haber
Mutluyaka’da kaza
Kapat

GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Cenkler “GAÜ’de Covid-19 önlemleri konusunda oldukça başarılıyız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pandemi Kurulu Üyesi ve Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Hüseyin Cenkler Covid-19 pandemisi ve Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar ile ilgili bilgiler verdi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 15:47
GAÜ Aşı Merkezi Başhekimi Dr. Cenkler “GAÜ’de Covid-19 önlemleri konusunda oldukça başarılıyız”

Dr. Hüseyin Cenkler açıklamasında, “Sağlık Üst Kurulu’nun yazın almış olduğu kararlar doğrultusunda üniversiteler açılmadan önce burada koronayı yönetecek bir pandemi kurulu kurulmasını istedi. Sağlık Üst Kurulu Ve Sağlık Bakanlığı bizde onun isteğini yerine getirerek GAÜ’de bir kurul kurduk , bir aydan beridir de çalışmalara başladık. Zaten biz daha önceden de Temmuz’un başından itibaren bir Aşı Merkezi daha sonrada bir Antijen Merkezi kurduk. Öğrencilerimize, çalışanlarımıza hem de civar halkına aşı ve ücretsiz antijen testi yapıyoruz.  Ve şuanda Sağlık Üst Kurulu’nun önerdiği uygulamaları Pandemi Kurulu olarak burada uyguluyoruz” dedi.

Üniversitelerle ilgili belirlenen kriterler ile ilgili de konuşan Cenkler, “Bütün dünyada uygulanan kurallar burada da geçerlidir.  Sağlık Üst Kurulu’nun almış olduğu kararlar: Mesela kapalı yerlerde hiç kimse maskesiz dolaşmayacak. Sınıflara öğrenciler, hocalar maskeyle giriyor. Öğrenciler mesafeli olarak oturtuluyor kurallara göre ve sınıfların kapıları, pencereleri açık bırakılarak bir rüzgar esintisi yapılması sağlanıyor ki virüsün birinden diğerine bulaşması önlenmiş oluyor. Ve şu ana kadar da bu konuda gayet başarılıyız. Sürekli Antijen Testi ve Ada Pas istiyoruz sınıflara girmeden önce.  Ada Pas alabilmek için iki aşı şartı var dolayısıyla herkesin aşılanmasını sağlamış oluyoruz. Çift aşı olduktan sonra Ada Pas indiriliyor iki aşılı olanlara iki haftada bir antijen testi veya üç haftada bir PCR Testi yaptırarak sınıflara alıyoruz” şeklinde konuştu.

Aşılanma Oranı GAÜ’de %90 Üzerinde

Afrika kökenli öğrencilerin kendi ülkelerinde aşı bulmak ile ilgili problemlerinin olduğunu da ifade eden Cenkler, “KKTC Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı belli bir miktarda aşı stokladı bu öğrenciler için vurulması yönünde de çalışma başlattı. Bizim öğrencilerimizin çoğunluğu yurt dışından gelmekte olup Afrika kökenlilerdir. Biz onların ülkelerinde yaptığı aşıları kabul ediyoruz ve o aşıların tarihlerini Sağlık Bakanlığı Sistemimize kaydediyoruz. Eksik aşılarını da tamamlıyoruz. Hiç aşı olmayanlara da bizim buradaki elimizde mevcut olan aşıları yaparak Ada Pasını indirtip sınıflara öyle alıyoruz” şeklinde konuştu. Aşılanma oranı hakkında da bilgi veren Cenkler, bu oranın okul içinde %90 üzerinde ama genel popülasyonda halk olarak %70-%72 şeklinde olduğunu söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 Pandemisi’nin eğitim üzerine etkileri
Covid-19 Pandemisi’nin eğitim üzerine etkileri
LAÜ öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi ile farkındalık yarattı
LAÜ öğrencileri Çocuk Hakları Sergisi ile farkındalık yarattı
LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi
LAÜ’de “Cittaslow’da Yerel Yönetim Modeli: Lefke Örneği” konulu konferans düzenlendi
LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar
LAÜ Mimarlık Fakültesi 1. sınıf öğrencileri tasarım yolculuğuna başladılar
Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti
Başarılı öğrenci LAÜ’yü tercih etti
LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı
LAÜ öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı
GAÜ 2021-2022 akademik yıl açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” teması ile, 5 Kasım’da gerçekleşecek
GAÜ 2021-2022 akademik yıl açılışı, “BM Küresel İlkeler 2030” teması ile, 5 Kasım’da gerçekleşecek
Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde bir araya geldi
Kıbrıs Gazileri “GAÜ Gazilerini Ağırlıyor 2” etkinliğinde bir araya geldi
LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Meral Demiralp “Yaşlılarda deliryum ve risk faktörleri”ni ele aldı
LAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Meral Demiralp “Yaşlılarda deliryum ve risk faktörleri”ni ele aldı
‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ Sergisi Art Rooms Galeri’de!
‘Çocuk Eliyle Yaşam ve Yuva’ Sergisi Art Rooms Galeri’de!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim