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GAÜ Ara Dönem Burs Sıralama Sınavı 7 Şubat 2020’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, 35. yılını kutladığı 2019-2020 Akademik yılı Bahar dönemi Burs sıralama sınavını 7 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştiriyor.

GAÜ Ara Dönem Burs Sıralama Sınavı 7 Şubat 2020’de

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), KKTC Liseleri’nden mezun olmuş üniversite adaylarına yönelik, 35. yılını kutladığı 2019-2020 Akademik yılı Bahar dönemi Burs sıralama sınavını 7 Şubat 2020 Cuma günü gerçekleştiriyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:55
GAÜ Ara Dönem Burs Sıralama Sınavı 7 Şubat 2020’de

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 7 Şubat 2020 Cuma günü saat 10:00’da gerçekleştirilecek olan GAÜ 2020 Ara Dönem Burs Sıralama Sınavına, KKTC Liselerinde eğitimini tamamlayan TC uyruklu öğrencilerin de katılabileceği, sınav sonucunda yapılacak olan başarı sıralaması ile üniversite adayının, %100, %75, %50 ve %25 oranında burslardan yararlanabileceği ifade edildi. Kazanılan Bursların, GAÜ’nün; uluslararası kampüslerinde de geçerli olduğu belirtilen açıklamada, bursların ayrıca 7 yıl boyunca kesintisiz olduğu belirtildi.

HEMEN BAŞVUR

Ayrıca; 7 Şubat Cuma günü GAÜ Kampüsü’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek “2020 GAÜ Ara Dönem Kıtalararası Burs Sınavı”nın iki tür kategoriden oluştuğu belirtildi.

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Buna göre, Liselerinde “Türkçe” olarak eğitim-öğretim görmüş adayların, ‘YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtilerek, birinci kategorinin bu adayları kapsadığı bildirildi.

Sınav kitapçığında; 25 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 25 Matematik ve 25 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 100 sorunun bulunacağı vurgulanan açıklamada; ikinci kategorinin ise, özellikle kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlanacağı da vurgulandı.

Adayların alanlarına göre; Bu kategorideki adaylar; ARTS veya SCIENCE kitapçıklarından birini yanıtlamak üzere tercih edebilecekler. İngilizce sınav kitapçıklarının da 100 sorudan oluştuğu ve sınav süresinin de 100 dakika olduğu ifade edilen açıklamada, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sadece doğru yanıt sayısına göre puanlama yapılacağı da dile getirildi.

Burs ve Giriş Sınavı ve diğer özel burs ve koşullar ile ayrıntılı bilginin, GAÜ Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yüz yüze veya www.gau.edu.tr ile kayit@gau.edu.tr adreslerinden elektronik ortamdan alınabileceği belirtilen açıklamada; 90 (392) 650 2000 (dahili: 1185-1179-1221-1198) ve 0548 870 87 17 no’lu telefon numaralarından rehberlik alınabileceği de kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
GAÜ Ara Dönem Burs Sıralama Sınavı
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