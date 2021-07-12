GAÜ Amerikan Koleji, uluslararası standartlarda, kaliteli eğitim fırsatı sunuyor

ERKEN KAYIT AVANTAJLARI İÇİN SON BAŞVURU 30 TEMMUZ CUMA

GAÜ Okullar Grubuna bağlı, GAÜ Amerikan Koleji; Her çocuğun özel ve farklı bir birey olduğu yönündeki ana yönelimini, öğrencilerinin farklı gereksinim ve yeteneklerine göre belirlemeye devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs'ta küresel akreditasyonların merkezi konumunu elde etmiş Girne Amerikan Koleji’nin, 6. ve Ara Sınıflara kabul edeceği yeni öğrencileriyle birebir görüşmeleri sürerken, Girne Amerikan Koleji Müdürü Leyla Biçer konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Erken Kayıt Avantajları için Son Başvuru 30 Temmuz Cuma

Biçer, “Erken Kayıt Avantajları”ndan yararlanmak isteyen aday öğrencilerin, 30 Temmuz Cuma tarihine kadar bu avantajlardan yararlanmak üzere başvurularını sürdürebileceklerini ifade etti. Açıklamasının devamında, “Alanlarında adanın ve bölgenin en iddialı IGCSE ve A LEVEL öğretim kadrosunun yanı sıra, “YKS Hazırlık Sınıfları”nın uzman eğitim kadrosunu barındıran Girne Amerikan Koleji, yeni öğrencilerini bir adım ileriye taşımak üzere tüm kapılarını açmış bulunuyor” dedi.

Biçer, ebeveynlere de seslenerek; " Girne Amerikan Koleji, dünya eğitim standartları çerçevesinde eğitimde kaliteye önem veren bir okuldur. Bu anlamda öğrencilerimizi uluslararası eğitim standartlarına kolaylıkla entegre olacakları ve kabul görecekleri bir program ve müfredat dahilinde geleceğe hazırlıyoruz. Sizlerle birlikte güven içinde onları büyütmeye ve birlikte daha da büyümeye devam ediyor olacağız." dedi.