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GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek

GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek

23 Ağustos 2019 Cuma 14:34
GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Öztürk, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda GAÜ ve KKTC’yi temsil edecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji öğrencisi Salih Doğu Öztürk, geçtiğimiz ay düzenlenen Badminton Şampiyonasında 1. olmasının ardından, Miili Takım bünyesinde KKTC’yi ve GAÜ’yü Türkiye’de temsil edecek.

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Konuyla ilgili GAÜ Spor Koordinatörliğünden yapılan açıkalamada, geçtiğimiz ay KKTC Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen 13 yaş altı katagorisinde, GAÜ Amerikan Koleji öğrencisi Salih Doğu Öztürk’ün, erkeklerde ve partneri Jocop Özikiz ile çift erkeklerde şampiyon olduğu belirtildi.

Ayrıca, 23-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Türkiye Badminton Federasyon tarafından Ankara’da düzenlenecek olan 13 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Salih Doğu Öztürk’ün, KKTC Milli Takım Forması ile temsiliyet göstereceği ifade edildi. Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleşecek olan şampiyonaya, Badminton sporcusu Salih Doğu Öztürk ile birlikte GAÜ adına Antrenör Savaş Dursun’un da katılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Badminton şampiyonasıSalih Doğu Öztürk
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