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GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arif Sarı ve İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya’nın gerçekleştirdiği bir programda katma değeri yüksek teknoloji üretimi konusu konuşulurken ekonomi değerlendirmesi de yapıldı.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:14
GAÜ Akademisyenleri Prof. Dr. Sarı ve Prof. Dr. Akkaya’dan katma değeri yüksek teknoloji değerlendirmesi

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Prof. Dr. Arif Sarı konuşmasında, “Bizler ülkemizde konut satışlarında sterlin kullanıyoruz. Araç satışlarında Euro kullanıyoruz. Türk lirasını sadece gündelik kullanımlarda ve maaşımızı alacağımız zaman kullanıyoruz. Sürekli olarak teknolojik olan yatırımı ya da teknolojik girdilerin maliyetinin artması ile teknolojik yatırımın adamızdan uzaklaşması konusu mevcut. Ülkemizde teknolojik yatırımların cezbedici hale gelebilmesi için girdiği maliyetlerin azalması ve teknolojik yatırımın daha karlı bir hale gelmesi gerekiyorken maalesef girdi maliyetleri artıyor. Dövizin yükselmesi ile beraber bu da teknolojik yatırımcıyı ülkeden daha da uzaklaştırıyor, yani ülkemiz de kendi iç pazarımızdan bahsedecek olursak Türk lirası geliri sağlayan ama gayri ihtiyarı de olsa döviz ile harcamak zorunda kalıyor” dedi.

“Şu Anda Halkımızın Temel Sorunu Ekonomi”

Sarı; “Gündemimizde sürekli siyaset ve seçim var. İnsanımızın temel sorunu şu anda 23 Ocak’taki genel seçimlerde kimin milletvekili olacağı veya bakan olacağı ya da hangi partinin seçimi kazanacağı değil. Şu anda halkımızın temel gündemi ekonomi. En büyük sorunumuz ekonomi. En büyük sorunumuz pahalılık. En büyük sorunumuz günden güne eriyen Türk Lirası. Birileri bize oy için gelirse eğer masaya yatırdığı projeleri çok önemli. Ancak verilen projelerin katma değerlerini halka dönük ve iç piyasayı canlandırıcı nitelikte olması. Çok uzun vade de değil kısa vadelerde ekonomiyi ayakta tutabilecek ve ekonomiye can suyu katacak değerde bir proje olması ve bu projelerin hayata geçme durumlarının dışardan veya başka bir noktadan x,y,z noktasında herhangi bir üçüncü kişiden destek alıp almamasına ya da bir menfaat güdüp gütmemesine bağlantılı olmaması gerekiyor”.

“Ülkeye Döviz Girdisi Sağlanmak İsteniyorsa, Ürünlerin Döviz Getirecek Şekilde Teknolojik Cihazlar Olarak Seçilmesi Gerekiyor”

Prof. Dr. Murat Akkaya ise konuşmasında, “Her ürünü ithal ettiğimiz ülkenin para birimine göre konuşuyoruz. Arabayı Avrupa'dan getiriyoruz Euro'dan bahsediyoruz. Yani bizim hangi parayı kabul edeceğimiz direk olarak o ürünü ithal ettiğimiz ülkenin para birimi belirliyor. Kısa dönemde bir ekonomik kalkınmaya ihtiyaç varsa (teknolojik ürünler yani dolar biliyorsunuz teknolojik ürünlerin temelinde dolar piyasası hakimdir) döviz girdisi sağlanmak isteniyorsa bu durumda ürünleri döviz getirecek şekilde teknolojik cihazlar olarak seçmemiz gerekiyor ya da bunların üretimini ya da ticaretini yapmamız gerekiyor”

Katma değer ile ilgili de konuşan Akkaya, “Bu ülkede katma değerin yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Katma değer vergi olarak düşünüyor ama aslında vergi değil. Doğrusu şudur ki siz X bir ürünü 10 TL’ye mal edip 11 TL’ye satıyorsanız bunun katma değeri %10 olmuş oluyor fakat 10 TL’ye X değil de başka bir teknolojik ürün ürettiğiniz zaman bunu 20 TL’ye satabiliyorsunuz. Bunun da katma değeri %100 olmuş oluyor. Katma değer denilen şey budur. Herkesin ürettiği ürünlerin katma değeri düşük olur. Ama bir çipi herkes üretemez, bir AR-GE gerekir. Bu ürünler özel ürünlerdir ve katma değerleri bin katına kadar çıkabiliyor. Asıl ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak durum budur. Bizim hedefimiz yurt dışına 3 liraya mal edip 300 liraya satılabilecek dijital ürünler ya da inovasyonlar olması lazım” dedi.

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