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GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor

12 Ekim 2022 Çarşamba 22:56
GAÜ akademisyenleri bilime katkı koymaya devam ediyor

 Yrd. Doç. Dr. Akyar’dan Fransızca Makale: ‘Bm 2’nci Nesil Ddr Süreci Ve Suriye’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın ‘BM 2’nci Nesil DDR Süreci ve Suriye’ adlı makalesi Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’nde yayımlandı.

Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar’ın yazarlığını yaptığı ‘BM 2nci Nesil DDR Süreci ve Suriye’ adlı makalesi siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler ve yerel yönetimler alanında Türkçe, İngilizce ve Fransızca dilinde yayınlar yapan Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi’nde yayımlandı. Akyar’ın Fransızca olarak hazırladığı söz konusu çalışmanın özeti şu şekilde;

Birleşmiş Milletler (BM) DDR (Disarmement – Silahsızlanma, Demobilization – Terhis, Reintegration – Entegrasyon) süreci 2000li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanan bir BM sürecidir. Amacı savaş, iç karışıklık gibi çatışma yaşanan ülke ve bölgelerde, barış ve istikrarın sağlanması için yapılması gerekenleri sistematik, uluslararası hukuka ve BM kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. Genel olarak, Barış Gücü (BG) operasyonlarından sonra yürütülen bir süreçtir. Ancak müstakil olarak da uygulanabilir. Soğuk Savaşın sona ermesine müteakip eski Yugoslavya iç savaşı sonrasında birtakım konular uygulanmaya başlanmıştır. 2’nci Nesil DDR uygulaması ise zaman içerisinde çıkmıştır. Kısaca DDR süreç ve faaliyetlerinin uygulanacak ülke şartlarına uyarlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. DDR’nin başarı şansı büyük oranda çatışmaların önlenmesi ve bir dereceye kadar hedef ülkede güvenlik ortamının sağlanmasına bağlıdır. Yani güvenli ortam sağlandıktan sonra, DDR uygulamaları ile hedeflenen barış, istikrar ortamının sağlanması kolaylaşmaktadır. Suriye’de yaklaşık 12 yıldır bir iç savaş yaşanmaktadır. Bunun sonucunda, başta sığınmacı sorunu ve ülkenin tümünde istikrar problemi ortaya çıkmış ve devam etmektedir. BM 2254 sayılı kararı ile Suriye’nin toprak bütünlüğünü garanti altına almıştır. Bu çalışmada, BM 2nci nesil DDR sürecinin Suriye’de uygulanması ile ilgili konular incelenmiş, ayrıca sürecin uygulanabilmesi ile ilgili modellemeler yapılmıştır. Ortaya atılan bu modellerin incelenmesi sonucunda, Suriye için en uygun modelin nasıl olabileceği yönünde tespitlerde bulunulmuştur.

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