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GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder ABD’nin tutumları ile ilgili açıklamada bulundu

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:51
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Önder ABD’nin tutumları ile ilgili açıklamada bulundu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder, ABD’nin tutumları üzerine yazı yayımladı.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder yayımladığı yazıda “ABD, El Kaide’nin lideri Usame Bin Ladin’i, Obama döneminde Pakistan’da etkisiz hale getirmişti. Usame Bin Ladin’in yerine El Kaide’nin başına geçen El Zevahiri’yi de, Biden yönetimi Afganistan’da etkisiz hale getirdi” dedi.

Önder açıklamasına şöyle devam etti;

ABD, kara unsurlarının çekildiği Afganistan’da bu operasyonu havadan gerçekleştirdi. Zevahiri, evinin balkonunda kitap okurken, SİHA’dan atılan R9X Ninja mühimmatıyla yok edildi. Ninja, tam isabetli ve güdümlü bir füze. En önemli özelliği ise hedefe patlayıcı değil, bıçak atması. Böylece sadece hedef imha edilirken, çevresindekilere ve sivillere zarar verilmemiş oluyor. Özel operasyonlarda kullanılıyor. Enteresan bir kuvvet çarpanı.

Balkonda otururken, kilometrelerce uzaktan idare edilen SİHA ve Ninja vasıtasıyla bıçaklarla öldürülmek. Kimseye rahat yok demenin değişik yollarını uyguluyor ABD. Rusya’ya ve Çin’e, “Bak istediğim kişiyi, istediğim yer ve zamanda etkisiz hale getiririm ona göre” diyor.

“Hadi kolaysa siz de yapın görelim, yapamıyorsanız, öyle dünya düzenini değiştiririm demenizin bir manası yok” diyor.

Ayar üstüne ayar veriyor. Rusya’yı Ukrayna lokmasıyla hırpalıyor, Çin’i Taiwan vasıtasıyla kaşıyor. Demokratların yönettiği ABD, yine, yeni ve yeniden maşalarını kullanıyor. Bir askerinin burnu bile kanamadan, tüm dünyaya ayar veriyor. “Ben, hala tek süper gücüm, siz ancak benden sonra gelirsiniz, haddinizi bilin, bana yaklaşmaya kalkanın hakkından gelirim.” diyor.

Şimdi, Rusya ve Çin’in hamlelerini görelim bakalım. ABD’nin tüm bu ayarlarına nasıl cevap verecekler?

Cevap, yetersiz ve kifayetsiz kalırsa, ABD hegemonyası devam ediyor demektir. Yeterli ve kifayetli cevaplarda, ABD’nin bu durumdan da faydalanacağını, yandaş ve müttefiklerini rakiplerine karşı konsolide edeceğini de hatırlatalım. Ezcümle; Kazan, hep kazan, akıl varsa, kayıp yoktur.

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