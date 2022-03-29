GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Muhtaroğlu “pandemi sürecinde insanlarda kaygı bozukluğu yaşandı”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Muhtaroğlu, pandemi sürecinin hem psikolojik hem de sosyal etkileri üzerine konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Muhtaroğlu açıklamasında, pandemi sürecinden çıkmış gibi gözüktüğünü ama hala daha kaygıların devam ettiğini belirterek, “Pandeminin pozitif olarak da etkileri vardır, bunları görmezden gelemeyiz. Örneğin; kendisiyle baş başa kalması, evine zaman ayırabilmesi gibi. Çok yoğun ortamlarda çalışıyoruz kendimize, ailemize ve evimize zaman ayıramıyoruz ve bu süreç için de ben aileme ve evime zaman ayırdım evimle ilgilendim diyen kişiler oluyor. Bunları pandeminin bize olumlu getirileri olarak ele alabiliriz. Ancak daha fazla negatif etkileri oldu. İnsanların normale göre fazla kaygılı ve endişeli olması bunun sonucunda da öfke artışı yaşandı. Aynı zamanda depresyon, umutsuzluk bizi asosyal hale getirdi ve eğitimin online olması iletişim kopukluğuna yol açtı” dedi.

Muhtaroğlu açıklamasında “Bundan sonra yapılacak şey; bolca temiz hava almak, yürüyüş yapmak ve mutlaka aşılarımızın tam olmasıdır. Düzenli doktor kontrolüne gitmek de oldukça önemlidir. Kaygılar yaşıyorsak eğer, psikiyatriste veya psikoloğa gitmek oldukça önemlidir” şeklinde belirtti.