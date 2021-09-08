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GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Münevver Kata’nın bölüm yazısı ile katkı koyduğu, Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan'ın editörlüğünde hazırlanan "Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar " adlı kitap yayımlandı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:08
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Kata’nın “Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri” çalışması yayımlandı

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GAÜ Öğretim üyesi Münevver Kata’nın katkı koyduğu ve Eğitim Yayınevi tarafından çıkarılan "Kıbrıs Türk Basını: Tarihsel, Siyasal, Kurumsal ve Güncel Tartışmalar " adlı kitapta, “Kıbrıs Cumhuriyeti Döneminde Kıbrıs Türk Basınında Kadın Haberleri: Bozkurt Örneği (1960-1963)” başlıklı bölüm yazısı, Kıbrıs Türk basınında toplumsal cinsiyet temsilleri açısından geçmişe götürüyor ve Bozkurt gazetesi örneğinde Kıbrıs Türk kadınının Kıbrıs Cumhuriyeti (1960-1963) süresince haberlerde nasıl ele alındığını gösteriyor.

Münevver Kata konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Üç yıllık Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde Kıbrıs Türk gazeteleri arasında yer alan ve günlük olarak basılan Bozkurt gazetesindeki kadın haberleri incelemiş bulunmaktayım. Söz konusu çalışmada Kıbrıs Türk kadınının-adadaki diğer etnik gruplara mensup kadın haberlerinin- Türkiye ve dünyadan kadın haberlerinin Bozkurt gazetesine nasıl yansıdığına dair değerlendirmeler yapıldı. Belirtilen tarihler arasındaki haberler “siyasi ve sosyal hayat”, “adli vakalar”, “eğitim”, “sağlık”, “sanat ve edebiyat”, “spor” ve “güzellik- tekstil” başlıkları altında değerlendirildi. Çalışma, Bozkurt gazetesi ekseninde dönemin kadın haberleri ortaya koyarak ilerleyen süreçte bu alanda çalışma yapacaklara veri tabanı olmayı amaçlamaktadır” dedi.

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