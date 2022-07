GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Bayraktar, “demokrasinin işleyiş motoru olma işlevine sahip olan basın, kamuoyunu belirleyen en önemli güçlerden biridir”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Basın-Yayın Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, Türk Basını’ndan sansürün kaldırılışının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanan günün önemi çerçevesinde; küresel finans krizi, ardından küresel salgın kriziyle dengeleri bozulan belirsizlik ve risklerin arttığı, ülkemizde de Covid-19 nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiği, önemli gündem maddelerinin tartışıldığı şu günlerde, basın-yayın çalışanlarının mesleki etik ve kamusal menfaat bilinciyle yaptıkları ve yapacakları her türlü çalışmaların KKTC’nin her alanda başarıya ulaşması noktasında olumlu katkılar sağlayacağı konusunun dikkatle ele alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Demokrasinin işleyiş motoru olma işlevi ve kamuoyunu belirleyen en önemli güçlerden biri olan basının, toplumların sosyal ve siyasal dönüşümünde çok önemli rolü olduğundan hareketle; tüm yazılı, görsel ve işitsel basın kuruluşlarının, toplumsal bilincin uyanmasına katkıda bulunurken doğru, tarafsız ve sorumluluk sahibi yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerektiğinin önemine değinen Bayraktar, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı, çağdaş toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının; kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberler ile kamuoyunu aydınlatma mesleğini sorumluluk duygusu ile hareket ederek yerine getirmesi gerekliliğinin öneminin altını çizdi.

“Doğru, Dürüst ve Vicdan Sahibi Gazetecilik Anlayışı İle Hareket Eden Tüm Basın Emekçilerinin ‘24 Temmuz Basın Bayramı’ Kutlu Olsun”

Haber alma hürriyetinin dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek; 24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması adımının yıl dönümünde, basının, ülkemizde ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve kamuoyunda gerekli hassasiyetlerin oluşturulması yanında devlet-vatandaş arasında iletişimin kurulması gibi çok önemli görev ve sorumlulukları üstlendiğinin hatırda tutulması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine katkılar sunan, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle mesleğini icra eden, toplumun haber alma hakkını karşılamak için her koşulda fedakarca çalışan, haberleri hızlı ve şeffaf bir şekilde aktaran, doğru, dürüst ve vicdan sahibi gazetecilik anlayışı ile hareket eden tüm basın emekçilerinin ‘24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.