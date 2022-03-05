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GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar, Rusya-Ukrayna gündemi hakkında konuştu; “uzun vadede ekonomik etkileri olacak”

05 Mart 2022 Cumartesi 00:07
GAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Akyar, Rusya-Ukrayna gündemi hakkında konuştu; “uzun vadede ekonomik etkileri olacak”

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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Genel Sekreteri ve Siyasal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğr. Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar son günlerde Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Akyar Rus ordusunun Ukrayna’da ilerlemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, Rus ordusunun 4 miğferden ilerlediğini söyledi. Akyar açıklamasında, “Putin’in açıklamalarında biz Ukrayna’da ki kukla yönetimini indireceğiz, Ukraynalıları özgürleştireceğiz. Nazilerden kurtaracağız diyordu. O da akıllara en fazla kısa zamanda bütün gücüyle ele geçirmesini getiriyordu. Saldırıdan önce Putin’in tarihi konuşmasına bakıldığında, siyasi liderin söylediği bir siyasi hedef olarak algılandı. Askeri hedefler de bu siyasiyi ele geçirmek için yapılır ve buna göre de en mantıklısı hemen Donbas ve Kiev’i ele geçirmesiydi. Zelenski Hükümeti’nin alaşağı edilmesiydi fakat böyle olmadı. Rusya 4 miğferden geniş bir cephede gitti bu da bize şunu gösteriyor ki; Rusya’nın asıl siyasi hedefi Ukrayna’yı tamamen işgal etmek. Hareketin yavaş ilerlemesinin çeşitli nedenleri var. Rusya, “Ukrayna’da biz hava üstünü sağladık” dedi. Ukrayna’nın hava kuvvetlerinin yaptığı herhangi bir harekâtı biz hiç duymadık. Hava kuvvetleriyle burayı bertaraf etmesi gerekiyordu lakin böyle bir şey olmadı. Sadece sivil halkın arasına yerleştirilmiş gayrinizami harp unsurları Rus konvoylarına zarar verdirmeye devam ediyor. Ama orta ve uzun vadede ekonomik olarak etkileri olacak” dedi.

Söz konusun başarılı olup olmaması konusu hakkında da açıklamada bulunan Akyar, “Askeri alanda başarılı olursunuz sonuçta karşınızda Ukrayna ordusu yok. Uluslararası arenada zaten haksız durumdasınız daha da haksız duruma düşmemek için bazı unsurlara dikkat etmeniz gerekir. Fakat görebildiğimiz kadarıyla Rusya bunlara dikkat etmiyor” şeklinde belirtti.

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