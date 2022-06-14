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GAÜ Akademisyeni Yörük “pedagoglar çocuk psikolojisi uzmanı değildirler”

14 Haziran 2022 Salı 15:23
GAÜ Akademisyeni Yörük “pedagoglar çocuk psikolojisi uzmanı değildirler”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Baht Berrak Yörük, pedagogların çocuk psikolojisi uzmanı olmadıkları yönünde bir açıklama yaptı.

Yörük yaptığı açıklamasında şöyle belirtti;

Kelime anlamı eğitim bilimci, eğitimci olarak karşımıza çıkmaktadır. Her alan kendi içinde çok değerlidir.  Ancak ülkemizde 1982 yılında çıkan bir yasayla pedagoji bölümü kapanmıştır. Çocuğunuzun bir uzman görüşüne ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız pedagog kelimesinin gerçek anlamını bilmelisiniz. Pedagoglar çocuk eğitimcileridir. Çocuk ve ergen üzerinde deneyimlenmiş, eğitimler almış psikologlar değildirler.

Pedagoglar çocuklara eğitim verip ailelere çocuk eğitimi hakkında danışmanlık yapabilirler. Ancak çocukları tedavi sürecine dahil olamazlar. Bu çocuk psikiyatristinin ve çocuk psikoloğunun işidir. Bir pedagog çocuklara eğitim verebilir, çocukların ailelerine çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapabilir.Maalesef bu yanlış algının  bir de başka bir boyutu var. O da süregelen yanlış algı nedeniyle bir çok çocuk ergen çalışan psikoloğunun ‘’Gelişim Psikoloğu‘’ veya ‘’Klinik Psikolog’’ ünvanı yerine ‘Pedagog’ kelimesini kullanmalarıdır. Bu yanlış algıyla beraber iki unvan yıllardır karıştırılarak günümüze kadar gelmiştir.

Çocuğunuz için bir psikolog seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

*  İyi bir çocuk psikolojisi uzmanı olmak için  dört senelik Psikoloji lisans programından mezun olması ve ayrıca alanında yüksek lisans yapmış olması önemlidir. Yada Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından lisans mezunu olup yüksek lisansını Klinik veya Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış olması gerekmektedir.

*  Bulduğunuz uzmanın aktif olarak çocuklarla çalışıyor olmasına, oyun terapisi eğitimini almış ve bu alanda süpervizyonu tamamlamış olmasına dikkat edin.

*  Oyun terapisinin  çocuklarla çalışan bir psikoloğun en etkili yöntemi olduğunu belirtmek isterim çünkü belirli bir yaş aralığındaki çocuğun dili oyundan geçer.

*  Uzmanlık alanını sözlü olarak belirten uzmanın diplomasını görmeniz ve aldığı eğitimlerin sonucu olan sertifikalarını da görmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır.

Çocuk ruh sağlığı önem arz eden bir konudur. Var olan yanlış algının ortadan kalkmasının ve çocuklarımızın gerektiğinde gerçek uzmanlar eşlinde tedavi süreçlerine başlamaları dileğiyle.

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