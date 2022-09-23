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GAÜ Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Batur “öğrencilerimizi çağdaş denetim modellerine göre yetiştirmek hedeflerimizden biri”

23 Eylül 2022 Cuma 14:12
GAÜ Akademisyeni Yard. Doç. Dr. Batur “öğrencilerimizi çağdaş denetim modellerine göre yetiştirmek hedeflerimizden biri”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Özgür Batur, Eğitim Fakültesi alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin eğitim bilimleri alanı ile ilgili bilgi ve sorun çözme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini söylediği bir açıklama yaptı.

Batur yaptığı açıklamada, “Yönetim alanındaki kuramları, çağdaş denetim modelleri ile araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmek hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Eğitim sektörünün hızla büyümesi ve gelişmesi bu alandaki eğitim yöneticilerinin ve deneticilerin uzmanlığına ihtiyacı da beraberinde getirmektedir” dedi.

Ayrıca Batur, “Bünyemizde 8 tane YÖK onaylı programımız var bunlar; İngilizce Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği. Ayrıca full kadrolu akademisyenlerimiz var. YÖK uyarınca 2 tane İngilizce dilinde eğitim var; biri İngilizce Öğretmenliği diğeri ise Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi .Öğrencilerimizin birçok imkânı da var, bunlardan biri kampüs içerisinde bulunan kolejlerimiz. Burada eğitimleri boyunca staj yapma imkânlarına sahipler. Şu anda bölümlerimizden mezun olup kolejlerimizde öğretmenlik yapanlar var ve bu çok büyük bir avantaj” şeklinde belirtti.

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