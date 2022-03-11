GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar “doğada artan ilaç kalıntıları ve yeni hastalıklar çağı kapıda”

“ÜLKEMİZİ GELECEK NESİLLERİMİZİ KORUMAYA ÇAĞIRIYORUM”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünyayar, doğada artan ilaç kalıntıları ve bunların neden olabileceği yeni hastalıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Ali Ünyayar yaptığı açıklamada istatistik verilerine göre “İlaca Dirençli Hastalıkların” her yıl yaklaşık 5 milyon ölüme neden olduğunu ifade ederek dünya liderlerinin ve uzmanların çevreyi antimikrobiyal kirlilikten korumak için harekete geçme çağrısında bulunduğunu belirtti. Ünyayar yaptığı açıklamada, “Bende ülkemizi bu eyleme katkı koymaya gelecek nesillerimizi korumaya çağırıyorum. Ülkemizde derhal bu yeni oluşum için Üniversiteler ve Bakanlıklar ortak eylem planı hazırlamalı ve hayata geçirmelidirler. Biz Girne Amerikan Üniversitesi olarak akademik kadrolarımızla katkı koymaya hazırız” şeklinde belirtti.

Prof. Dr. Ünyayar açıklamasında şöyle belirtti;

“‘Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü’ antimikrobiyal kirliliği azaltmak için küresel eylem çağrısına katkıda bulunmayı öneriyorlar. Son 10 yılda yapılan çalışmalar gösteriyor ki gelecek 5 yılda dünyanın yeni bir küresel çevre kirliliği ilen yüz yüze olduğunu göstermektedir. Bu kirlilik ön görülmeyen bazı bakterilerin ilaca dirençlerinin artması sonucu yeni pandemileri oluşturacağı varsayılmaktadır. Antimikrobiyal direncin tüm ülkelerde yükselişini ve yayılmasını engellemek için acil eylem gereklidir. Eylem olmadan dünya hızla insanlar, hayvanlar ve bitkilerdeki enfeksiyonları tedavi etmek için gereken antimikrobiyallerin artık etkili olmayacağı bir noktaya yaklaşmaktadır. Bu da gelecek yıllarda dünyanın yeni bir küresel çevre kirliliği ilen yüz yüze olduğunu göstermektedir. İstatistik verilere göre “İlaca Dirençli Hastalıklar” her yıl yaklaşık 5 milyon ölüme neden olmaktadır.

“İnsanlara, Hayvanlara ve Bitkilere Verilen Antimikrobiyaller, Atık Su, Katı Atık, Akıntı ve Kanalizasyon Yoluyla Su Kaynaklarına Ulaşmaktadır”

“Kalıntılar, gıda, insan ve hayvan sağlığı sistemlerini tehdit eder boyutta doğada ilaç kalıntılarının ulaştığı seviyeyi göstermektedir. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere verilen antimikrobiyaller, atık su, katı atık, akıntı ve kanalizasyon yoluyla çevreye ve su kaynaklarına (içme suyu kaynakları dahil) ulaşmakta ve bu yolla ilaca dirençli organizmalar ve antimikrobiyal direnç yayılmaktadır. Yakın bir zamanda yaban hayatı ve dolayısıyla kent yaşamında yeni pandemiler ile karşılaşacağı anlamına gelmektedir. Bu sefer işimiz daha zor olacak çünkü elimizdeki antibiyotik, antifungal ve antiparazitter ilaçlara karşı dirençli mikroorganizmalarla karşılaşacağız. Antimikrobiyal pestisitler, bitkilerde hastalıkları tedavi etmek ve önlemek için tarımda da kullanılmaktadır. İnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde mevcut antimikrobiyal ilaç kullanımı, ilaç direncinde endişe verici bir artışa yol açmakta ve enfeksiyonların tedavi edilmesini zorlaştırmaktadır.”

Gıda sistemleri, üretim tesisleri ve insan sağlığı sistemleri de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan gelen işlenmemiş veya uygun olmayan şekilde yönetilen atıkların bertarafı ve biyolojik olarak aktif antimikrobiyaller, antimikrobiyal dirençli organizmalar, metabolize edilmemiş antimikrobiyaller ve antimikrobiyal direnç belirleyicileri (örneğin direnç veren genler) içerebilir. Bu deşarjlar çevreyi kirletebilir ve antimikrobiyal direncin (AMR) yayılmasına neden olabilir. Gıda sistemlerinden ve insan sağlığı sistemlerinden AMR yayılımını kontrol etmeye yönelik en önemli yaklaşım, antimikrobiyallerin insanlarda, karada ve suda yaşayan hayvanlarda ve bitkilerde sorumlu ve sürdürülebilir kullanımıdır. Ayrıca, insan, hayvan ve üretim atıkları da dahil olmak üzere atıkların işlenmesi ve güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi için yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle tüm ülkeleri antimikrobiyal içerikli atıkların ve üretim alanlarından, çiftliklerden, hastanelerden ve diğer kaynaklardan gelen atıkların yönetimi ve bertarafı için önlemleri iyileştirmeye ve ilaç kirliliğini izlemeye derhal başlanmalıdır.

“Antimikrobiyal Kirliliği Azaltmak İçin Küresel Eylem Çağrısında Bulunuldu”

Dünya liderleri ve uzmanlar çevreyi antimikrobiyal kirlilikten korumak için harekete geçme çağrısında bulunuyor. 2 Mart 2022 - Cenevre, Nairobi, Paris, Roma - Dünya liderleri ve uzmanlar bugün, artan ilaç direnci seviyeleriyle mücadele etmek ve çevreyi korumak için kritik olduğunu kabul ederek, antimikrobiyal kirliliği azaltmak için küresel eylem çağrısında bulundular.