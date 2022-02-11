GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Ünyayar açıkladı: Bağırsak mikrobiyomunun Covid-19 şiddetini dikte etmede rolü var mı?

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı, bağırsak mikrobiyomunun COVID-19'un şiddetini etkileme durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şiddetli COVID-19 enfeksiyonu riskinin, tümünün bağırsak mikrobiyomunun (bağırsaklarda yaşayan bakteri, virüs ve mantar topluluğu) bileşimindeki değişikliklerle ilişkili koşullar olan yüksek tansiyon, diyabet ve obezitesi olanlarda daha yaygın olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ali Ünyayar, bağırsak mikrobiyomunun COVID-19 şiddetini dikte etmede bir rolü olup olmadığı hakkında açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Ali Ünyayar açıklamasında şöyle belirtti;

“COVID-19 hakkında bildiklerimizi özetlersek; COVID-19, SARS-CoV-2 adı verilen çok bulaşıcı bir virüsün neden olduğu yeni bir hastalıktır. Enfekte bireylerin çoğunda virüs ciddi hastalığa neden olmaz. Bununla birlikte, hastaların çok azında çok ciddi bir solunum hastalığına ve hatta ölüme neden olur. Geçtiğimiz birkaç ay içinde COVID-19'lu kişiler üzerinde yapılan birçok çalışma sayesinde, hangi özelliklerin hastalığın hafif formlarına karşı şiddetli formlarıyla bağlantılı olma olasılığının daha yüksek olduğunu öğrendik.

Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur

Çocukların ve genç yetişkinlerin semptomatik COVID-19 geliştirme olasılığı daha düşüktür, ancak enfeksiyon, solunum yollarında eşit derecede yüksek viral yüke sahip genç insanlarda kolayca ortaya çıkar ve bu, onların kesinlikle başkalarını enfekte edebileceğini gösterir. Buna karşılık, daha yaşlı insanlar ve önceden var olan kronik rahatsızlıkları olanlar yüksek risk altındadır ve büyük olasılıkla semptomatik, şiddetli hastalık geliştirirler. Hastalığın ciddiyet derecesini düşünürsek, bir uçta çocuklar, diğer uçta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan hastalar var.

Hangi koşullar şiddetli COVID-19 ile bağlantılıdır?

Birçok ülkeden araştırmacılar tarafından toplanan bilgilerin tümü, ciddi hastalığı olan hastalarda daha sık görülen benzer özelliklere ve sağlık koşullarına işaret ediyor. Bunlara ileri yaş, yüksek tansiyon, diyabet ve obezite dahildir. Obezite ve diyabeti olan genç hastaların ciddi hastalıklara sahip olma olasılığı daha yüksek olduğundan, bu ilişkilerin gücü genç bireyler arasında daha da belirgindir.

New York'ta 1 Mart ile 8 Nisan 2020 arasında 5,279 hastanın COVID-19 testi pozitif çıktı. Bunların yüzde 22,6'sında diyabet ve yüzde 35,3'ü obezdi. Obezite, artan hastaneye yatış oranı ve kritik hastalık ile ilişkilendirildi. Benzer bulgular, Birleşik Krallık'taki araştırmacılar tarafından, obez hastaların ciddi hastalık geliştirme olasılığının iki kat daha fazla olduğu Britanya'daki salgın sırasında öğrenildi. Bu bulgular, yüksek tansiyon, diyabet ve obezitenin altında yatan mekanizmaların, neden ciddi COVID-19 hastalığına yol açtığını açıklamaya yardımcı olabileceği olasılığını artırıyor mu?

Vücut COVID-19 enfeksiyonu ile nasıl savaşır?

Virüs vücuda girdiğinde en çok solunum yollarına ve mide-bağırsak yoluna gider. Virüs daha sonra bu hücrelere girmek için epitel hücrelerinin yüzeyinde bulunan spesifik reseptörlere bağlanır. Hücreler içindeki viral replikasyon, hücre hasarına ve hücre ölümüne yol açar. Bu, yerel bağışıklık sistemini uyaran spesifik sinyal moleküllerinin salınmasıyla sonuçlanır.

Bağışıklık hücrelerinin orduları daha sonra bir antiviral tepki başlatmak için gönderilir. Bu hücrelerden bazıları virüsü tespit etmek ve tanımlamak için özelleşirken, diğerleri belirli bir bağışıklık saldırısı düzenler. Bağışıklık yanıtı, çoğu durumda virüsü yenebilen sitokinler, kemokinler ve antikorların salınmasıyla sonuçlanır ve hasta iyileşir.

Bazen bağışıklık sistemi tehlikeli bir şekilde yüksek alarmdadır ve aşırı tepki verir. Bu durumda, bağışıklık hücreleri, virüsü öldürmek için gerekenin ötesine geçen, özellikle güçlü bir inflamatuar yanıt oluşturur. Bu ekstra güçlü saldırı, vücutta büyük ölçekte sitokinler ve kemokinler salarak, ciddi COVID-19 hastalarında yaygın iltihaplanma ve doku hasarına neden olan bir sitokin fırtınasına neden olur.

Anormal, aşırı reaktif bir bağışıklık tepkisinin nedenlerinden biri gastrointestinal sistemde yatmaktadır. Bağışıklık sistemi ile vücutta yaşayan trilyonlarca tehlikesiz mikrop arasında sürekli olarak milyonlarca etkileşim meydana gelmektedir. Bu etkileşimler, bağışıklık sistemini nasıl çalışacağı ve daha da önemlisi bulaşıcı mikroplara nasıl aşırı tepki vermemesi gerektiği konusunda eğitir. Bu, bazı insanların neden COVID-19 enfeksiyonu üzerine kontrolsüz inflamasyon geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklamaya yardımcı olabilir mi? Gastrointestinal sisteminizi evi olarak kullanan trilyonlarca mikroorganizma yani Bağırsaktaki bakteriler, varlıklarını bağışıklık sistemine bildirerek virüslere karşı koruma sağlayabilir. Bağırsak mikrobiyomu, gastrointestinal sistemde, çoğunlukla kalın bağırsakta yaşayan mikroorganizma topluluğudur. Mikrobiyom, tümü dengeli bir ekosistem ve insan sağlığının korunmasına katkıda bulunan bakteri, mantar (maya), virüs ve protozoa içerir. Bu mikroplar toplu olarak, bağışıklık sistemini eğitmek de dahil olmak üzere birçok faydalı işlevi yerine getirir.

Bilim insanları mikrobiyomu incelerken, bu ekosistemin bileşimini (orada ne var) ve işlevini (ne yapıyorlar) incelerler. Bağırsak mikrobiyomunun hem bileşiminin hem de işlevinin insan sağlığıyla bağlantılı önemli özellikler olduğunu öğrendik. Belirli koşullarda, bağırsak mikrobiyomu bileşiminin ve işlevinin dengesi, mikrobiyom disbiyozu adı verilen bir fenomen olan hastalığa yol açacak şekilde bozulur.

Hayvan ve insan çalışmalarından elde edilen, bağırsak mikrobiyom disbiyozunun, ciddi COVID-19 hastalığının risk faktörleri olan diyabet ve obezite olarak ortaya çıkan metabolizma düzensizliğinde nedensel bir rolü olduğuna dair birikmiş kanıtlar vardır.

Bağırsak mikrobiyomu hastaları şiddetli COVID-19'a yatkın hale getiriyor mu?

Bağırsak mikrobiyomu, influenza virüsü gibi solunum yolu virüsleri dahil olmak üzere viral enfeksiyonlara karşı konak savunmasını düzenler. Bu, immün antiviral mekanizmaların aktivasyonu ve aşırı inflamasyonun önlenmesi yoluyla gerçekleşir. Bağırsak mikrobiyomunun farklı türleri, pro- veya anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini düzenlemede farklı roller oynar. COVID-19 bağlamında, yakın tarihli bir ön baskı çalışması (henüz emsal incelemesi yapılmamış), bağırsak mikrobiyomunun belirli üyelerinin ciddi hastalıklarla ve ciddi hastalıklarda yükseldiği bilinen bağışıklık belirteçleriyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bu bağırsak bakterilerinin bağışıklık belirteçleriyle ilişkisi, COVID-19 şiddetinin bilinen risk faktörlerinden bile daha yüksekti: yaş ve obezite

Pro-inflamatuar mikrobiyal türlerin şiddetli COVID-19'u daha olası hale getiren bağışıklık tepkilerine katkıda bulunabileceğini doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç var, ancak mikrobiyom hakkında bildiklerimize dayanarak, bu kesinlikle bir olasılık. Bu aynı zamanda, düşük inflamasyonu destekleyen tip olan faydalı bağırsak mikrobiyomu türlerinin ciddi COVID-19'a yol açan bağışıklık değişikliklerini önleme veya iyileştirme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelebilir.

Tedavi ve önleme potansiyeli

Araştırma grupları, COVID-19'a karşı güvenli ve etkili aşılar ve tedaviler geliştirmek ve test etmek için çok çalışıyor. Bağırsak mikrobiyomunun potansiyelinden yararlanmak, önleme ve tedavi için potansiyel güvenli ve uygun fiyatlı probiyotikleri belirlemek için izleyebileceğimiz başka bir yoldur. Bu, viral solunum yolu hastalıkları bağlamında eşi görülmemiş bir durum değildir: probiyotikler ve prebiyotikler, grip aşısına karşı bağışıklık yanıtını etkileyebilir ve grip benzeri hastalıklarda sonuçları iyileştirebilir potansiyelini içermektedir. Bu durumda; bağırsak mikrobiyomu , pre ve probiyotiklerin Covid-19 hastaları için önemi günden güne artmaktadıır.