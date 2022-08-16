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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”

16 Ağustos 2022 Salı 15:42
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya, geleceğin mesleklerinde teknolojinin yeri ve yenilenen fakülte akreditasyonlarının önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akkaya; “toplum olarak mevcut teknolojinin sağlayabileceği avantajlardan bu kadar haberdar değildik, pandemi süreciyle beraber bu farkındalığımız artmış oldu. Artık herhangi bir alanda yapacağımız işlemleri gerçekleştirmek için kurum veya şahıslarla yüz yüze olmamızın gerekli olmadığını anlamış olduk. Çevrimiçi ve uzaktan veri paylaşımı teknolojilerinin hangi alanlarda etkin kullanılabileceğini ve ne tür problemlerin çözümünde kullanılabileceğini ve çalışma hayatımıza ne gibi katkılar sağlayabileceğini de tecrübe ederek anlama şansı bulduk ki bunu da salgın sürecinin bize katmış olduğu küçük bir artı olarak düşünebiliriz” dedi.

Akkaya, açıklamalarının devamında; “Birçok mesleğin arka planında zaten teknoloji etkisi var ve gün geçtikçe bu etki kat ve kat artacak hatta yakın gelecekte birçok mesleğin yerini bu teknolojik yazılımların alacağı bugün tüm dünyanın kabul ettiği öngörü ötesi bir durumdur. Gelecekte birçok meslek daha çok akıllı yazılımların yönettiği alanlar haline gelecek. Bu mesleklerin uzmanları ise akıllı yazılımlara bilgi ve beceri alanında katkı sağlayarak, eğitim, test ve geliştirilmelerinde görev alacaklardır” şeklinde belirtti.

Akkaya, ayrıca uluslararası akreditasyonlar ile ilgili olarak “Girne Amerikan Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi olarak öğrencilerimizin gelişimi sürecinde öğrencilerimize elimizden gelen katkıyı yapmaya ve en iyi eğitim koşullarını sağlamaya çalışmakla birlikte zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi sürekli dünya ile entegre olarak güncellemekteyiz. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için çeşitli akreditasyonlar ile birlikte kendinizi geliştirmeye devam etmekte ve dünya ile eş zamanlı olarak beklenen eğitim kalitesini takip etmekteyiz. Fakülte olarak son dönemde Uluslararası geçerliliği yüksek olan ve mezun olacak öğrencilerimize dünyanın birçok ülkesinde kapılar açacak olan ECBE ve IACBE olmak üzere 2 önemli akreditasyon kurumundan olumlu dönütler neticesinde akreditasyonlarımızın süresini uzatmış bulunmaktayız” diye bilgi verdi.

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