GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya “dijital dünyanın mimarı yazılımcıların 13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü kutlu olsun”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akkaya, 13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Murat Akkaya mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bilindiği üzere günümüz modern iş ve yaşam dünyası donanım, teknoloji ve yazılımların birleşiminden oluşmaktadır. Son kullanıcı tarafında basit bir arayüz olarak karşımıza çıkan ve hayatımızı oldukça kolaylaştıran ve donanımı teknoloji ile yönetme yazılımların sahne arkasında yılların bilgi ve beceri birikimine sahip, günlük yaşam kurallarını ve ihtiyacımız olan karar mekanizmalarını kodlama ile makinelere aktaran bir programcı veya çoğunlukla kodlama ekibi bulunmaktadır ki bunlar kendilerini geliştirebilmiş yapay zeka temelli akıllı kod, veri saklama, e-işletme, güvenlik sistemleri gibi binlerce farklı alanda yoğun geliştirme projeleriyle insanlığa faydalı çözümler sunma hedefi taşıyan ve birçok toplumsal problemin hızla çözülmesine katkı sağlayan dijital öncülerdir.

Yazılım ve sistem algoritmaları alanında görev alan dijital öncüler, günümüz ve gelecek arasındaki bilişim köprüsünü meta dünya, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, kripto ekonomi, blok zincirleri, e-yönetim, ülke savunma sistemleri ve benzeri birçok inovatif yapıyla birlikte kurmak için takdir edilmesi gereken oldukça yoğun çalışmalar sürdürmektedirler.”

“Kodlama eğitimi ilköğretim müfredatlarına girmiştir”

“Önceleri yazılım mühendisliği ve bilgisayar programcılığı kapsamında kabul edilen yazılımcılık mesleği, günümüzde, matematik, elektronik, bilişim, işletme ve birçok farklı disiplinden ilgili kodlama dil eğitimini almış kişiler tarafından da başarılı bir şekilde yürütülebilmektedir. Günümüzde yazılım teknolojileri ve yazılımın problem çözme yetisine olan ihtiyacın artması ve insanlığın yazılıma daha fazla önem vermesi ile birlikte kodlama eğitimi ilköğretim müfredatlarına girmiştir ve bu da gelecekte meslek fark etmeksizin tüm bireylerin kodlama yani yazılımla mutlaka ilgisi olacağını göstermektedir.”

“Uluslararası Programcılar Günü her yılın 256’ıncı gününde kutlanmaktadır ki bu da yine bir kurala dayanmaktadır ve bilgisayar sistemlerinin kullandığı ikilik sistemde 8 dijit 28 =256 mantığından yola çıkılarak kararlaştırılmıştır. Uluslararası Yazılımcılar Günü vasıtası ile yazılımcıları, iş ve sosyal hayatımızı kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalar, hayatımıza sağladıkları olumlu katkılar ve harcadıkları emek için ve ilgili alanda eğitim alan kıymetli öğrencilerimizi ise gelecekte insanlığa yapacaklarından emin olduğum olumlu tüm katkılardan dolayı şimdiden kutluyorum. Dijital dünyanın mimarı yazılımcıların 13 Eylül Dünya Yazılımcılar Günü kutlu olsun.”