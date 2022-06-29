GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar’dan alzheimer ve beyin farkındalık ayı ile ilgili açıklama

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Alzheimer ve Beyin Farkındalık Ayı dolayısı ile bir farkındalık yazısı yayımladı.

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar açıklamasında şöyle belirtti;

Alzheimer hastalığı nedir?

Alzheimer hastalığı ileri yaşlarda başlayan ve beyindeki bazı değişikliklerin sonucu olarak ortaya çıkan, temel bulgusu giderek artan, kişide hafıza(bellek) kaybı oluşturan bir demans ( bunama) hastalığıdır.

Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?

Hastalığın ilk belirtisi genellikle unutkanlıktır. (Ama her unutkanlıkta Alzheimer belirtisi değildir). bu hastalar özellikle yakın geçmişteki olayları, isimleri telefonlarını unutma günleri, ayları, yılları hatırlayamama gibi sorunlarla birlikte, iş yeteneklerini etkileyen hafıza kaybı, güzlük aktiviteleri yapamama, konuşma ile ilgili problemler, eşyaları yanlış yere koyma, yer ve zaman kavramlarında bozukluk, kişilik,huy ve davranışlarında değişiklikler görülür.

Alzheimer hastalığının nedeni nedir?

Hastalığın temel risk faktörü artan yaştır. Artan yaşla beraber beyindeki sinir hücrelerinin ölmesi, bazı kişilerde hastalığa neden olur. Sıklıkla 65 yaş üzerinde görülen demans, yaşama kalitesini etkileyen, hastaya olduğu kadar hasta yakınlarına da sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz etkileri olan bir hastalıktır. Ayrıca ailesel yatkınlıklarda önemlidir.

Alzheimer hastalığında nasıl tanı konur ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Demans tanısını koyabilmek için bellek ve diğer bilişsel fonksiyon yitiminin yaşla açıklanmayacak derecede ilerleyici özellikte ve dil, tanıma, dikkat, soyutlama, yargılama ve kişilik değişikliklerinin görülmesi gerekiyor. Yalnız birçok kişi bu belirtileri yaşlılıkla açıkladığı için doktora başvurmuyor. Oysa sinsi bir hastalık olan Alzheimer’ın bu belirtileriyle doktora başvurulsa erken dönemde konulacak tanı ile hastalığın ilerleme süreci, uygulanacak ilaç tedavisi ile geciktirebilir. Alzheimer tanısı koymadan önce alkolizm, beyin damar hastalıkları, vitamin B12 eksikliği, hipertiroidi kontrolu, enfeksiyonlar, bağımlılık yapan madde ve ilaçların uzun süre kullanımı, psikiyatrik hastalıklar gibi dahili sorunların tetkik edilmesi gerekir. Dünya da 20 milyon ülkemizde ise yaklaşık 200 bin Alzheimer hastasının var olduğu sanılıyor.