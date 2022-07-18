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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar sağlıklı yaşamın altın kurallarına değindi

18 Temmuz 2022 Pazartesi 01:17
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar sağlıklı yaşamın altın kurallarına değindi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar sağlıklı ve dengeli beslenme ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Acar, sağlıklı yaşamın sırlarını açıkladı ve bazı altın kurallara değindi. Acar açıklamasında spor yapmanın yaşam kalitesini artırdığına değinerek hayata pozitif bakmanın da oldukça önemli bir unsur olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Acar, sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında yaptığı açıklamasında şöyle belirtti,


Sağlıklı ve dengeli beslenmenin yanı sıra bizim bazı altın kurallarımız vardır. Bunların hepsi en az beslenme kadar önemlidir. Bunlardan en önemlisi, yeteri kadar ve sağlıklı su içmektir. Vücudumuzun %60’ı sudur. Ne kadar kaliteli ve yeteri kadar su içersek o kadar sağlıklı oluruz. Kaliteli su özellikle idarenin, kamu kuruluşlarının önerdiği içerisinde kanserojenler olmayan, biyolojik maddeler olmayan doğal, fiziksel, biyolojik ve kimyasal yönden sağlıklı su demektir.

Ayrıca zararlı alışkanlıklardan da uzak durmak gerekir. Bunların başında tatlı ve şeker gelir. Şeker, tatlı doğal bile olsa (bal, pekmez, üzüm…) her türlü tatlının tamamı zehirdir. Kanser hücreleri şeker ile beslenir. Bir şeyin doğal olması faydalı olduğu anlamına gelmez.

“Sigara Vücut Direncini Düşürüyor”

Önemli bir diğer kural ise sigara konusundadır. Sigara sadece akciğer kanserini 100 kat artırmıyor. Kalın bağırsak kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri gibi her kanseri hızlandırıyor, damarları tıkıyor. Bir nefes çektiğiniz zaman damarlarınız %10 büzülüyor. Vücut direncini düşürüyor. Covid-19 hastalığından ölenlerin birçoğu kronik sigara içenlerdir.  Üçüncüsü ise alkoldür. İçtiğiniz her damla alkol birkaç beyin hücresi, karaciğer hücresi ve böbrek hücresini öldürür. Stres atmanın çok daha doğal çok daha güzel yolları vardır.

“Günde En Az 8 Saat Rahat Uyku Şart”

Spor sağlıklı yaşamda oldukça önemlidir ayrıca en güzel stres atmanın yoludur. Sağlıklı yaşamanın diğer bir kuralı ise düzenli uykudur. En az günde 8 saat rahat bir uyku olmalıdır. Yatak odanızda televizyon, internet, rahatsız edici hiçbir şey olmamalıdır.

“Mutlaka Düzenli Check-Up Yapılmalı”

Mutlaka düzenli check-up yapılmalıdır. Erkeklerde görülen prostat kanserinin riski 35 yaşından itibaren her yaşta artar. Erken tanıyla müdahale edebiliriz. Ultrason testleriyle de bir çok kanserin erken tanısı konabilir. Kadınlar da ise meme kanseri, rahim kanseri söz konusu olmaktadır. Bunun erken tanısı için her yıl düzenli ultrason programları yapılmalıdır.

“Sağlıklı Yaşamın En Önemli Sırrı Pozitifliktir”

Sağlıklı yaşamın en önemli sırrı pozitifliktir. Çevrenizdeki uzun ömürlü olan insanlara bakıldığında hepsinin ortak bir yönü vardır. Hayata daima pozitif bakarlar ve yaşam isteği ile doludurlar. Sağlıklı bir ortamda ve sağlıklı bir çevrede pozitif yaşayın.

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