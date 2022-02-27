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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar ‘Covid-19’a karşı 5 altın kuralı’ açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pandemi Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğr. Gör. Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Covid-19’da 5 Altın Kural’dan söz etti.

27 Şubat 2022 Pazar 22:39
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar ‘Covid-19’a karşı 5 altın kuralı’ açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pandemi Kurulu Başkanı ve Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğr. Gör. Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Covid-19’da 5 Altın Kural’dan söz etti.

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, Maske, mesafe, aşı, hijyen, sosyal mesafe olarak açıkladığı 5 altın kuralın oldukça önemli olduğunu ifade etti. Acar ayrıca, “Aşı, maske ve kapalı bölgelerin havalandırılması gibi unsurlara dikkat edersek ölüm oranları süratle düşer. Ama şu anda maalesef bu istikrarı göremiyorum. Tahmini olarak 2023 yazına grip haline dönecek’” dedi.

Acar, tüketilmesi gereken gıdalar ile ilgili de konuştu;

‘‘Özellikle virüse karşı yaşam tarzımız şu olmalı; Zararlı alışkanlıklar (alkol, sigara, uyuşturucu, şeker vb.)  bunları virüse karşı sıfırlamalıyız. İkincisi ise hareketlilik. Günlük ne olursa olsun yürümelisiniz. Hareketsizlik eşittir sonun başlangıcı. Üçüncüsü özel gıdalar. İlki her gün taze limon sıkıp içmeliyiz. İkincisi bir diş sarımsak çiğ olarak tüketilmeli. Üçüncüsü zencefil çayı veya tozu virüsün çoğalmasını engelliyor. Dördüncüsü yumurtanın beyazını özellikle çiğ olarak tüketeceğiz. Kefir vücut direncini ve bağışıklığını zirve yaptırıyor. Her gün bir bardak içmeliyiz.’’

Sağlıklı Yaşamanın 10 Altın Kuralı

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, sağlıklı yaşamanın 10 altın kuralını ise şöyle açıkladı:

En önemli kurallardan birisi yeterince ve kaliteli su tüketimidir. İkinci koşulu stresten uzak durun. Üçüncü kuralı zararlı alışkanlıklar. Karaciğer çok cefakar bir organ. Sekizde biri bile vücutta idamı sağlar. Ama o da gidince siroz artıyor. Diğer bir sağlıklı kuramın yaşamı hareketlilik. Örneğin Japonlar dünyanın en uzun yaşayan ülkesi çünkü bu kuralların tamamını uyguluyorlar. Sağlıklı yaşamın en önemli kurallarından biri düzenli ve dinlendirici bir uykudur. Günde en az 8 saat uyumamız lazım. Bunun için yapmamız gereken şeyler şunlardır;

1- Uyarıcıları özellikle öğleden sonra almayacağız. Hep sabah veya öğlen almamız daha iyi olur. Çünkü uyarıcı aldığınız zaman bazılarının bünyesi aşırı hassastır. Bu yüzden gece uykunuza rahatsızlık katabilir.

2- Akşam yemeklerini 5’ten sonra sıfırlayın. Çok yenilen akşam yemeği uykunun en büyük düşmanıdır.

3-Yatak odanızın ısısı çok yüksek-gürültülü olmamalı. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmanız lazım. Böylece sağlıklı bir uykuyla dinç bir şekilde hayata başlayabilirsiniz.

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