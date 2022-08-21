banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi...
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli...
Gazimağusa’da darp ettikleri kişinin saatini çalan iki kişi tutuklandı
Gazimağusa’da darp ettikleri kişinin saatini...
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
2 kişi tutuklandı
banner405

GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”

21 Ağustos 2022 Pazar 18:15
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğlu “medya, kadına yönelik şiddeti körüklüyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Muhtaroğlu, kadına yönelik şiddet ile ilgili açıklamalarda bulundu. Muhtaroğlu, açıklamasında şiddete karşı sessiz kalınmaması gerektiği vurgusunu yaptı.

Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin sosyolojik nedenleri hakkında konuşan Yard. Doç. Dr. Ayşe Muhtaroğlu, “Bizler genelde fiziksel şiddete yoğunlaşıyoruz. Fiziksel şiddetin köküne baktığımız zaman sövmek, psikolojik, ekonomik sebepler daha çok ön planda ama biz bunu göremiyoruz. Sosyal nedenlerine baktığımız zaman ekonomik krizler, eğitimin yetersizliği yanı ailenin yetiştirme tarzı aynı zamanda yanlış yürüttüğümüz politikalar ve bu politikalar toplumsal cinsiyet dediğimiz rolleri pekiştiriyor ve onları tabu haline dönüştürüyor. Yasalarımızın yetersiz oluşu en önemli sebeplerden bir tanesi diyebiliriz” dedi.

Medyanın kadına karşı uygulanan şiddet ile ilgi durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Muhtaroğlu, “Medya şiddeti kesinlikle körüklüyor. Örneğin; Kırmızı Oda diye bir dizi var. Bu dizi de %90 taciz, tecavüz, sözlü, psikolojik her türlü şiddete maruz kalan kadınlardan bahsedilmişti. Yurt dışında bu tip dizilerde iyileşme süreçleri de anlatılıyor aynı zamanda. Birçok dizide bence eksik olan da o aslında. Mesela biri şiddete uğramıştır lakin bunun bir sonucu olmalı bir cezası olmalı, bir şey yapılmalı, konuşabilmeli, susmamalı ama birçok dizide veya filmlerde bunlar yok. Sadece vurdu, kırdı, ağlıyor ve susuyor. Dizilerdeki en büyük sıkıntı böyle başlıyor. Bu tarz dizileri kurgularken bir çözüme varmamız gerekiyor” şeklinde belirtti.

Yeni neslin kadın ve erkek eşitliğini sağlamadaki rolü ile ilgili de konuşan Muhtaroğlu, “Ben yeni jenerasyona ümitli bakıyorum ya da ümitli olmak istiyorum. Öncelikle kalıplarımızı ve tabularımızı yıkmamız gerekiyor. Umut ediyorum gelecek olan yeni jenerasyon daha da farklı gelir. Belki bu sosyal medyayı güzel okuyup ve güzel mesajlar çıkarıp daha ileriye taşır diye ümit besliyorum” dedi.

Muhtaroğlu ayrıca, annenin şiddete maruz kaldığını gören çocuklardaki psikolojik durum hakkında yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki çocuklar kendi söylemlerini, karakterlerini ve kendi bilinç altını oluştururken ne yazık ki bir şeyleri kopyalıyorlar. Yani siz bir nevi onların aynası gibi oluyorsunuz. Mesela çocuğumuzun kitap okumasını istiyoruz ama kitap okunmadığı zamanda söyleniyoruz. Neden kitap okumuyorsun diyoruz. Lakin çocuklar bir şeyi söylemek yerine göstermeyi daha çok anlıyorlar. Şiddeti çocuğa yansıtmadığınızı düşünseniz bile yaptınız davranışlardan çocuklar bunu hissediyor. Anne ve baba iletişim kuramıyorsanız, gülemiyorsanız veya sohbet edemiyorsanız aslında bu sözel bir şiddettir. O çocuklar bir şeyleri gördüklerinden öğreniyor. Ama biz bunu farkında değiliz” ifadelerine yer verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
LAÜ Psikoloji Bölümü öğrencileri alanlarına uzman olarak yetiştiriliyor
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
GAÜ ve Girne Kolejleri, Afyon’da ‘Büyük Taarruzun İzinde 100. Yıl Zafer Yürüyüşü’ programı gerçekleştirecek
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ Akademisyenlerinden Uluslararası Sanat ve Tasarım Kongresi’ne bilimsel katkı
LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti
LAÜ’ye 2021 öğrenci yerleşti
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Akkaya; “zaman, teknoloji ve güncel eğitim metotları bakımından kendimizi dünya ile entegreli olarak güncellemekteyiz”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser’den “Lozan sonrası Kıbrıs adası ve Kıbrıslı Türkler”
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Keser’den “Lozan sonrası Kıbrıs adası ve Kıbrıslı Türkler”
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
GAÜ Öğr. Gör. Uzm. Dyt. Güneşer “popüler diyetler yerine sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşam tarzı olarak benimsenmeli”
LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor
LAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi uluslararası standartlara uygun eğitim veriyor
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu açıkladı: çocuklara nasıl hitap edilmeli?
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Külahoğlu açıkladı: çocuklara nasıl hitap edilmeli?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim