GAÜ Akademisyeni, Klinik Psikolog Yörük, “ikiz annesi olmak” konusunu değerlendirdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşerî Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi, Klinik Psikolog Baht Berrak Yörük, ikiz bebeğe sahip olmanın, gebelik sürecinden ömrünün sonuna kadar anneler için zorlukları ve bu konu ile nasıl başedilebileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Klinik Psikolog Yörük açıklamasında, ikizi anneliğinin eşittir 2 annelik olduğuna vurgu yaparak, bu duygunun gebelik süreci ile başlayarak annenin ömrü boyunca sürdüğünü dile getirdi.

Yörük açıklamasının devamında şu önerilerde bulundu;

“İkiz annelik çarpı iki annelik. Gebelik süreciyle başlayan bu duygu annenin ömrünce yaşayacağı duygu aslında. Her süreçte ikiye bölünme hissiyle başlayan bu duygu yönetilmesi çok zor gibi görünse de yönetilebilir ve yaşanacak sorunlar minimuma indirilerek tek çocuk edasında ilerlenebilir. İkiz çocuklar belki ilk deneyiminiz belki iki belki üç... Bu deneyimin çok keyifli bir deneyime dönüşmesi sizin elinizde yeter ki hazır hissedin.

Kaygılarınız her durumda ikiye bölünmek yada herşey den iki kere yapma fikriyle günden güne artıyor olabilir bu çok normal ve yalnız değilsiniz. Bebekler aynı anda ağlayabilir aynı anda acıkabilir yada aynı anda bezlerini değiştirmeniz gerektiği durumlarla karşılaşacaksınız elbette. Ancak öyle anlarda kontrolün her zaman aslında sizde olduğunu anımsatmanız gerekecek kendinize.

Bu süreçte öncelikle eş desteği sonrasında da var ise bir büyük ebeveyn desteğine ihtiyaç duyulabilir. Ya da bebek bakımında yardımcı olabilecek bir bebek bakıcısı. Ya da siz bebeklerinizle ilgilenirken size ev işlerini hafifletecek herhangi biri. Gündelik süreci bu şekilde geçirirken duygularınız aklınızdaki tüm sorular ve içinden çıkamadığınızı hissettiğiniz anlarda ise bir uzman desteği almanızı öneririm. Uzman desteğini eşinizle yada bireysel olarak alabilirsiniz.

Yükü genel anlamda belki de annenin üstleneceği ikiz bebeklerin ilk 6 ayında annenin kendine zaman ayırmayı ihmal etmemesi oldukça önemlidir. Bu zor gibi görünse de aylar ilerledikçe çok daha rahat olacaktır. Gebelik süresi boyunca ve sonrasında ikiz bebekler, annelik ve ebeveynlik konularıyla ile ilgili kitaplar okumanız kendinizi rahat hissetmenizi sağlayabilir ve kitaplardaki bilgileri eşinizle paylaşıp istişare etmek süreci yönetmek açıcından da fayda sağlayacaktır.

İkiz gebelik süresinde ve sonrasında uzman kişiler dışında doğum ve sonrası ile ilgili süreçlerle ilgili blog ve forum sayfalarında yer alan kişisel yorumları okumamanızı öneririm. Her annenin tecrübesi ve hayat şartları farklıdır. Siz kendi tecrübenizi deneyimleyeceksiniz ya da deneyimlemektesiniz. Her deneyim kendine hastır o nedenle iyi ya da kötü senaryoları baz almamalısınız.

Derin bir nefes alın ve gücün ve yönetimin sizin elinizde olduğunu unutmayın.