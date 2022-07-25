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GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “öğrencilerimize avrupa olmak üzere tüm dünyada klinik açma şansı sunulmaktadır”

25 Temmuz 2022 Pazartesi 14:59
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sinal “öğrencilerimize avrupa olmak üzere tüm dünyada klinik açma şansı sunulmaktadır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Aysin Sinal fakülte hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Beşeri Bilimler’in günümüzün en önemli ve en popüler alanlarından biri olduğunu vurgulayan Sinal, “Toplumların temel yapılarının, genel işleyişlerinin ve başlıca sorunlarının anlaşılabilmesi için farklı disiplinlere ait bilgi ve becerilerin anlamlı bir biçimde bir araya getirilmesi gerekliliği, disiplinler arası öğretimin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Adı üzerinde Beşeri Bilimler, insancıl ve tabiat demektir. Fakültemizde psikoloji, Çin dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı ve mütercim tercümanlık şeklinde bölümlerimiz mevcuttur. Bu bölümlerimizin derslerini ise gerçekten mesleğine aşık olan akademisyenlerimiz vermektedir” dedi.

Doç. Dr. Sinal ayrıca “Bizim fakültemizde dünyanın her yerinde güzel yerlere gelen öğrencilerimiz vardır. Üniversite olarak dünyaya açılmış bir kapıyız. Ayrıca “Canceling Physiology” dediğimiz YÖK’ün ilk defa bizde akredite ettiği bir fırsatımız da mevcut. Bu, öğrencilerimize Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada klinik açma şansı da sunmaktadır. Fakültemizde ayrıca sosyal sorumluluk projelerimiz de aktif şekilde yürütülmektedir ve aktivitelerimiz artarak devam etmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra meslek hayatlarına atıldıkları zaman bu gibi faaliyetlerin oldukça önemli olduğunun farkındayız” şeklinde belirtti.

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